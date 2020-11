Le patate surgelate sono molto richieste, specie per chi ha poco tempo per pulirle e tagliarle. È un cibo precotto e rappresenta il 15 per cento dei surgelati consumati nel nostro Paese. La cottura di questo prodotto, avviene in padella, nella friggitrice o nel forno.

Occorre però prestare attenzione alla loro conservazione.

Conservare gli alimenti nel modo migliore e correttamente è molto importante, per la propria salute e per il mantenimento del gusto del cibo.

Questa regola, vale per tutti i cibi surgelati, ed in particolare per le patatine.

Queste patate vengono vendute in pacchi piuttosto grandi e può capitare di non riuscire a consumarle in un unica volta, specialmente se si è da soli.

Se non si consuma l’intera quantità che il sacchetto contiene, lo si ripone nel freezer.

L’errore che in genere commettono molte persone è quello di lasciare il pacco aperto.

Ecco i rischi di chi lascia il pacco di patate congelate aperte nel freezer

Alcuni esperti hanno spiegato i motivi per cui non va mai lasciato il pacco di patatine aperto nel freezer.

L’esperta Lauren Koeppe, afferma che se si lascia il pacco di patatine aperto, si potrebbero formare dei cristalli di ghiaccio oppure potrebbero bruciare al contatto con il ghiaccio. Questo porterebbe un’alterazione del gusto delle patatine che, una volta cotte, non avrebbero più un buon sapore.

Una soluzione sarebbe quella di consumare tutte le patatine in un unica volta, il che non è sempre possibile.

Il consiglio di questa esperta, è quello di richiudere le patatine restanti, in un contenitore ermetico, adatto per conservare i cibi alle basse temperature.

Un’ ulteriore soluzione sarebbe quella di sistemare le patatine nei sacchetti alimentari con la chiusura a clip.

Basta avere dei piccoli accorgimenti, per evitare i rischi di chi lascia il pacco di patate congelate aperte nel freezer, in modo da conservarne il gusto nel migliore dei modi e poterne usufruire ogni volta che si desidera mangiarle, al forno, fritte o nella friggitrice.