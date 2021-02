La cervicale è un disturbo muscolo-scheletrico molto fastidioso che colpisce tutte le strutture del collo. Può essere causato da colpi di freddo. O più frequentemente dall’assunzione di posture scorrette. È molto diffuso e ne soffre circa il 60 per cento della popolazione italiana.

Il dolore cervicale può richiedere il ricorso ai farmaci. La cui reale necessità va prima accertata confrontandosi col proprio medico curante.

I rimedi per curare la cervicale senza farmaci

Ecco alcuni rimedi per curare la cervicale senza farmaci.

Gli oli essenziali al rosmarino e alla lavanda sono perfetti per alleviare i fastidi della zona cervicale. E ciò grazie alle loro proprietà rilassanti.

Si consiglia di adoperarli per effettuare un massaggio rilassante sulla zona interessata dal dolore.

Assumere tisane a base di curcuma e ribes nigrum. I fiori del ribes aiutano a ridurre l’infiammazione. Sarà utile parlarne in erboristeria. Così da scegliere la combinazione giusta da assumere con la tisana un paio di volte al giorno. Per prepararla è consigliabile lasciare in infusione i fiori in acqua bollente. E ciò per almeno dieci minuti al coperto prima di sorseggiare la tisana antidolorifica.

Un massaggio realizzato con olio all’arnica aiuta a sbloccare le contratture muscolari. E questo grazie all’azione disinfiammante esercitata dagli estratti di questa pianta. I massaggi risulteranno ancora migliori se saranno effettuati dopo una doccia calda.

Sottoporsi a degli impacchi di fiori di fieno, dalle proprietà miorilassanti, sulla zona della nuca può essere utile per alleviare dolori ed infiammazione.

Assumere quotidianamente un infuso a base di bacche di rosa canina aiuta ad allentare le tensioni muscolari che provocano il mal di testa da cervicale. Una simile terapia è solitamente abbinata a bagni di vapore. Adatti al rilassamento dei muscoli di tutto il corpo. Con conseguente rilasciamento delle tensioni.

Infine, è fondamentale provare a modificare giorno per giorno il proprio stile di vita. Concedendosi un approccio più rilassato alle problematiche quotidiane. Queste sono spesso causa di stress emotivo che a livello corporeo vanno ad accumularsi proprio nella zona posteriore del collo.

Ecco, dunque, quali sono i rimedi per curare la cervicale senza farmaci.