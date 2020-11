Le occhiaie sono delle ombre che si formano sotto l’occhio per motivi diversi. Sono di solito di colore variabile, le più comuni sono grigio-bluastre ma possono essere anche violacee o rossastre. Le cause possono essere molteplici. Innanzitutto, la predisposizione genetica non aiuta, infatti sono legate molto spesso ad un fattore ereditario. Compaiono spesso anche a chi soffre di insonnia e di anemia . Un altro problema può essere legato all’invecchiamento che tende a far assottigliare la pelle.

Moltissime persone soffrono di occhiaie. Siamo, infatti, costantemente alla ricerca di qualcosa che le faccia sparire o almeno che le riesca a nascondere. Utilizziamo fondotinta e correttori per cercare di scordarci almeno quando usciamo, di queste macchie perioculari che fanno ormai parte di noi. In questo articolo però andremo a svelare i rimedi naturali per rimuovere le occhiaie con la speranza che diventino solo un brutto ricordo.

Il cetriolo e le patate

È consigliato utilizzare innanzitutto il cetriolo. Tagliarlo a fettine non troppo spesse e riporlo in frigo qualche minuto. Quando sarà abbastanza fresco posizionarlo sopra agli occhi e lasciarlo agire circa 10 minuti. Ripetere la procedura almeno 2 volte al giorno, preferibilmente la mattina e la sera prima di dormire. Anche la patata ha effetti miracolosi. La procedura è molto simile a quella del cetriolo. È necessario tagliarla a fettine sottili e applicarle sopra agli occhi per circa 15 minuti 2 volte al giorno per tre settimane.

Il succo di pomodoro e la camomilla

Un altro rimedio che presenta molti benefici è il succo di pomodoro. Va applicato sul punto interessato circa 10 minuti tramite un dischetto di cotone intinto nella polpa e poi risciacquare. Infine anche la camomilla può essere un’importante alleata per rimuovere le occhiaie.

È consigliato posizionare sulle palpebre due bustine utilizzate e poi lasciate raffreddare in frigo. Lasciarle agire 10 minuti. Il tutto va ripetuto almeno 2 volte al giorno per due settimane circa. Gli ingredienti di cui abbiamo parlato funzionano molto bene se lasciati riposare in frigo. Questo perché le basse temperature aiutano a diminuire il gonfiore e a restringere i vasi sanguigni. Ecco perciò svelati i rimedi naturali per rimuovere le occhiaie, con la speranza di poter abbandonare per sempre fondotinta e correttori.