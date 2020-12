Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Arrivano i primi freddi e i forti temporali. La stagione invernale porta con sè alcuni malanni delle vie respiratorie e quindi dei fastidi. Oggi scriveremo delle croste nel naso.

Questa non è una condizione patologica, anche se sono molto fastidiose e sgradevoli. Questo problema è in genere poco frequente, ma alcune persone ne soffrono per diverse ragioni.

Le croste infatti, sono un sintomo dovuto alla secchezza del muco nasale.

Queste subentrano in seguito a delle infiammazioni delle alte vie respiratorie. Per questo motivo occorre riconoscere la causa e curarla e le croste scompariranno nel giro di pochi giorni.

Ecco i rimedi naturali per rimuovere le croste nel naso

Tra i rimedi naturali per rimuovere le croste nel naso abbiamo:

I suffumigi

È un metodo antico ancora in uso.

Serve ad ammorbidire le croste.

In un pentolino bollire dell’acqua con del bicarbonato e dell’olio di eucalipto.

Si poggia un asciugamano sulla testa e se ne inalano i vapori.

Soluzione fisiologica

È ottima per effettuare dei veri e propri lavaggi nasali. Oltre a pulire le cavità nasali, idraterà la mucosa, curando e prevenendo la formazione delle croste.

Soluzione salina

È un rimedio molto vecchio tramandato dalle nonne.

Bisogna preparare una soluzione di acqua tiepida e sale. Con un contagocce inserire la soluzione nella cavità nasale.

Gel di aloe vera

Se si hanno le croste nel naso, applicare localmente del gel di aloe vera in quanto, attenua l’irritazione e aiuta nella cicatrizzazione e guarigione.

Bicarbonato di sodio

È un potente antibatterico naturale. Sciogliere un cucchiaio di bicarbonato nell’acqua tiepida e con l’aiuto di un cotton fioc, applicarlo direttamente sulle croste. Questa soluzione aiuta a cicatrizzare le croste.

Dexpantenolo

È in vendita nelle farmacie sotto forma di creme nasali. È un derivato della vitamina B5 e dell’acido pantotenico. Aiuta il processo di guarigione delle mucose irritate e la formazione delle cellule.