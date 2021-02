Per evitare, con l’inesorabile trascorrere del tempo, il cedimento delle strutture cutanee, i rimedi naturali per le rughe non sono efficaci con questi 2 cattivi comportamenti. Perché da un lato è vero che contro le rughe ci sono pure degli ottimi rimedi, anche economici, senza lifting. Per esempio, come quelli che sono riportati in questo interessante articolo. Ma, dall’altro, i corretti stili di vita, sono sempre fondamentali, per continuare ad avere un aspetto giovanile anche in età avanzata.

Ecco perché i rimedi naturali per le rughe non sono efficaci con questi 2 cattivi comportamenti

Nel dettaglio, i due grandi nemici per la formazione precoce delle rughe si possono identificare con il tabagismo. E pure con l’eccessiva esposizione al sole.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

La scienza ci dice, infatti, che il fumo fa invecchiare la pelle precocemente. Il che significa che precoce, allo stesso modo, sarà pure la formazione delle rughe sul proprio viso. E questo semplicemente perché il fumo innesca la riduzione dell’ossigenazione. E il conseguente rallentamento della circolazione del sangue.

Pure l’esposizione al sole prolungata non fa bene alla pelle. E questo specie nelle ore di punta della stagione estiva. Anche in questo caso è la scienza a far presente come, per il corpo umano, i raggi ultravioletti favoriscano l’invecchiamento cutaneo e, di conseguenza, pure la comparsa precoce delle rughe sul proprio viso.

Dagli oli essenziali alla maschera viso antiage fai-da-te

Evitando sempre questi due cattivi comportamenti, tra i rimedi naturali contro le rughe spiccano l’idrolato o acqua di melissa, l’olio di avocado e pure l’olio essenziale di rosa. Si tratta, in particolare, di sostanze naturali che, prima combinate tra di loro, e poi unite all’argilla bianca, permettono di ottenere la classica maschera antirughe fai-da-te. Basterà applicarla sul viso, escludendo il contorno occhi, giusto per un quarto d’ora per poi sciacquare bene la faccia con l’acqua tiepida.