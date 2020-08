I calli compaiono in seguito al continuo attrito tra piede e scarpa. Per evitare che si possano formare delle vesciche il nostro corpo inspessisce la pelle proprio dove avviene lo sfregamento. Il callo è quindi una difesa del nostro corpo. Per evitare che questo si formi dovremmo indossare sempre delle scarpe comode, adatte ai propri piedi, usare i calzini ed evitare posture errate. In quest’articolo la redazione di Proiezionidiborsa vi illustrerà i rimedi naturali contro i calli ai piedi.

Come fare?

Impasto con aglio

L’aglio ha proprietà antinfiammatorie e antisettiche. Lo si può utilizzare assieme all’olio d’oliva per preparare un impasto spalmabile sui calli per debellarli.

Ingredienti

Uno spicchio di aglio;

Un cucchiaio di olio d’oliva.

Procedimento

Tagliare l’ aglio e frullarlo. Aggiungere l’olio di oliva e girare fino ad ottenere un impasto. Mettere il composto sulla parte interessata e coprirla.

Porro e aceto

Il porro contiene vitamina C e fa molto bene alla pelle. L’aceto ha invece proprietà disinfettanti. Ecco come possono essere usati come rimedi naturali contro i calli ai piedi.

Ingredienti

1 bicchiere di aceto;

1/2 porro.

Pulire il porro togliendo le foglie e mettere l’aceto in un bicchiere. Inserire il porro nell’aceto e farlo macerare per ventiquattro ore. Strofinare delicatamente il porro sul callo fino a che non si ammorbidisce, aiutandosi delicatamente, con una spatola. Per evitare possibili infezioni coprire la parte trattata.

Infuso di camomilla

La camomilla è un antinfiammatorio e anestetico. Ecco come prepararne un infuso.

Ingredienti

3 litri di acqua;

12 bustine di fiori di camomilla.

Preparazione

Far bollire l’acqua assieme alle bustine di camomilla. Quando l’infuso è pronto togliere le bustine e versarlo in un recipiente dove poter inserirci i piedi. L’acqua deve essere calda ma non bollente. Tenere i piedi in ammollo fin quando l’acqua non si sarà raffreddata. Ripetere questa operazione fin quando i calli non saranno spariti. Questo lo si può utilizzare anche se si vogliono eliminare i calli sulle mani.

Crema ai petali di calendula

I petali di calendula hanno proprietà antinfiammatorie, cicatrizzanti ed emollienti. Ecco come usarli per preparare una crema.

Ingredienti

600g. di olio di oliva;

60g. di fiori di calendula;

3 cucchiai di miele

Procedimento

Occorre far macerare i petali nell’olio per circa 40 giorni. Passato questo tempo filtrare l’olio e riscaldarlo a bagnomaria. Quando è caldo bisogna aggiungere il miele e continuare a riscaldare fino a che non si scioglie completamente. Metterlo subito in un recipiente di vetro affinché non si solidifichi. Fare raffreddare ed applicare la crema sulla parte interessata.