Il vostro giardino o il vostro orticello sono perennemente devastati? Allora, probabilmente, è colpa delle talpe. Vediamo, dunque, quali sono i rimedi fai-da-te per liberarsi delle talpe in giardino. Questi roditori, infatti, hanno la brutta abitudine di scavare nel terreno delle ampie buche per cacciare le loro prede. Fortunatamente, sono degli animali molto solitari e, quindi, è molto probabile che ve ne siano poche sulla vostra terra. Ecco una guida definitiva che vi spiega i rimedi fai-da-te per liberarsi delle talpe in giardino.

Barra di ferro e bottiglia per liberarsi delle talpe in giardino

Uno dei rimedi fai-da-te per liberarsi delle talpe in giardino è, per così dire, di stampo casalingo ed è senz’altro un primo test utile per tentare di allontanare l’animale. In particolare, posizionate in una delle buche una barra di ferro e appoggiate una bottiglia di vetro capovolta. Il rumore dell’aria all’interno del contenitore creerà delle vibrazioni impercettibili che provocheranno molto fastidio alla talpa. Infatti, quest’ultima, essendo praticamente cieca, e vivendo per la maggior parte della sua esistenza sottoterra, possiede un udito e un olfatto particolarmente sviluppati.

Cattivi odori

Un altro dei rimedi fai-da-te per liberarsi delle talpe in giardino fa leva sugli odori. Precisamente, proprio perchè questi roditori hanno un olfatto particolarmente sviluppato, può essere utile spargere in giro degli elementi che presentino, appunto, un forte odore. Possono fare al caso vostro fondi di caffè o dell’olio di ricino mescolato con acqua. Se volete provare soluzioni più forti optate, invece, per delle palline di naftalina o per un panno impregnato di benzina. Mi raccomando, questi oggetti vanno sempre inseriti all’interno delle fosse create dal roditore. Un’altra soluzione, però a lungo termine, è quella di piantare una pianta di Euphorbia lathyris. I suoi fiori producono, infatti, un profumo che le talpe proprio non sopportano!

Aiuto felino

Le talpe non convivono bene in branco e l’accoppiamento avviene solo quando è strettamente necessario. Per questa ragione, non sopportano la presenza di altri animali all’interno del proprio territorio. Se avete un gatto, lasciatelo girare liberamente nel perimetro del vostro giardino. Se avete paura che possa causare dei danni o che possa scappare, legatelo con un guinzaglio.