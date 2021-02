Il tunnel carpale è il canale dove passano il nervo mediano e i nove tendini che permettono alle dita di flettersi. Quando il tunnel si infiamma, si avverte un dolore che dalle dita, si concentra maggiormente sul polso, fino ad arrivare ad estendersi all’avambraccio. La sindrome del tunnel carpale è una sindrome molto spiacevole, che può arrivare a compromettere le semplici azioni quotidiane della giornata fino a rendere impossibile svolgere il proprio lavoro. I sintomi possono essere:

intorpidimento

senso di compressione

bruciore

formicolio

prurito

Le cause che possono scatenare tale patologia sono molteplici, fra cui:

attività manuali ripetitive e stressanti per il nervo

compromissioni risultanti da fratture o traumi

fattori ereditari ed ormonali

Quali sono i rimedi efficaci per il tunnel carpale?

Scopriamone alcuni:

1) Riposo

Il primo consiglio è ovviamente quello di ridurre il più possibile le attività che andrebbero ad aggravare quest’area della mano e del polso.

2) Stretching

Il primo esercizio è semplicemente aprire e chiudere le dita, tenendo aperto la mano verso di noi. Il secondo esercizio consiste nel piegare il polso, prima verso l’alto e poi verso il basso. Ripetere cinque volte ogni esercizio facendo due serie da 10.

3) Pallina antistress

Serve una pallina antistress, facile da trovare nei negozi specializzati o nelle parafarmacie. Bisogna premere e rilasciare delicatamente. Ripetere cinque volte durante la giornata facendo due serie da 10.

4) Tutore

Sempre nei negozi specializzati è possibile trovare dei tutori specifici per il tunnel carpale. Indossarlo durante tutta la notte.

5) Impacchi naturali

Impacchi naturali a base di ghiaccio o argilla verde. Eseguire l’impacco con il ghiaccio per alleviare tempestivamente il dolore. L’argilla verde è da applicarsi ogni sera per dieci giorni per venti minuti minimo.

6) Farmaci

Assumere farmaci antinfiammatori seguendo le indicazioni e sempre su prescrizione del proprio medico. Meglio evitare l’automedicazione per non compromettere ulteriormente la situazione e rivolgersi sempre a specialisti.

Seguendo alla lettera i rimedi efficaci per la sindrome del tunnel carpale, sicuramente troverete sollievo da questo seccante disturbo.