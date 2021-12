Nell’ultimo report ci eravamo lasciati notando come dopo una settimana difficile il Ftse Mib Future in extremis aveva lasciato una porta aperta ai rialzisti. Porta che è stata prontamente utilizzata dai tori che vi si sono infilati. Quindi, i rialzisti inanellano quattro sedute consecutive al rialzo e lanciano il Ftse Mib Future verso i massimi annuali.

Non tutto, però, è così facile. Prima di cantare vittoria, infatti, c’è un’ultra prova da superare con le quotazioni che devono rompere al rialzo importanti resistenze.

Alla chiusura del 17 dicembre il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 26.877 in rialzo dello 0,69% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al rialzo dell’1,49%.

La proiezione in corso è rialzista con le quotazioni che si sono portate a ridosso dell’ultima resistenza in area 26.888 prima del raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 27.650.

Da notare che quest’ultimo livello corrisponde ai massimi annuali e che la sua rottura aprirebbe al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 29.645. La massima estensione del rialzo, poi, si trova in area 31.640 (III obiettivo di prezzo).

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 26.417 metterebbe in crisi lo scenario rialzista facendo invertire al rialzo la tendenza in corso.

A dettare legge sul time frame settimanale è ancora la barra del 22 novembre. Tutte le settimane successive, infatti, sono state di inside. Rimane, quindi, valido quanto scritto nelle settimane precedenti

Con la chiusura settimanale inferiore a 27.235 si sono create le condizioni per un ritorno in area 24.530. Su questo livello, poi, si decideranno le sorti di medio periodo del titolo. Già in passato, infatti, questo supporto ha frenato la discesa delle quotazioni e, quindi, potrebbe farlo nuovamente. In questo caso si potrebbe ripartire verso gli obiettivi indicati in figura. Solo una chiusura inferiore a 24.520 metterebbe in crisi lo scenario rialzista facendo invertire al ribasso la tendenza in corso.