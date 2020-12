Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Cinque consigli per gli acquisti per far felice un papà, un marito o un fidanzato attento allo stile, vediamo i regali di Natale perfetti per l’uomo elegante.

Natale, si sa, è una festa che porta con sé gioia e amore, che ci avvicina ai nostri cari e ai nostri affetti. Per molti però scegliere i regali giusti diventa un pensiero fisso. Non si vuole sfigurare, né sminuire chi il regalo lo riceverà, né ridursi all’ultimo con una scontentezza. Questo vale a maggior ragione se il presente è rivolto a una persona raffinata, elegante, attenta allo stile e ai dettagli.

Allora, ecco una guida agli acquisti più intelligenti e di sicuro effetto per l’uomo elegante, con un occhio particolare allo stile classico e magari al Made in Italy.

La borsa in pelle

Il professionista, ma anche lo studente che ama lo stile classico, non può prescindere da una borsa a tracolla o a mano, rigorosamente in pelle. Probabilmente il più elegante tra i regali di Natale perfetti per l’uomo elegante. Un campo nel quale l’Italia è un’eccellenza mondiale: non solo per lo stile, tanto ambito ed esportato all’estero, ma anche per l’attenzione all’impatto ambientale e per la qualità della lavorazione. Un oggetto di pelletteria è sempre una buona scelta per l’uomo elegante: ovviamente dev’essere signorile, semplice, ma funzionale. Preferibilmente, piuttosto che l’impegnativo nero, è meglio scegliere un colore di tonalità marroni, in particolare Testa di Moro.

La cravatta

Può sembrare una banalità, ma l’uomo che ama l’eleganza classica non può non amare anche il più iconico dei capi: la cravatta. Non è facile regalarne una che soddisfi i gusti di chi la riceve: è qualcosa di molto personale, che comunica un po’ della propria personalità. Di norma, scegliere la seta come tessuto abbinata a un intramontabile motivo Regimental è sempre un’idea vincente e ben apprezzata da chi ha buon gusto nel vestire. In alternativa, una variante simpatica può essere un bel libro sulle varie tipologie di nodi che si possono effettuare su questo versatile capo d’abbigliamento. In commercio se ne trovano diversi, ma attenzione a che siano edizioni note!

Il tartufo

Il cibo, di per sé, è un regalo che difficilmente potremmo considerare elegante. Ma può diventarlo se si tratta di un prodotto prestigioso, raffinato, di qualità e ben confezionato. Un esempio è il tartufo: ben noto nell’ambiente della cucina gourmet, è anche un ingrediente essenziale di alcune cucine italiane tipiche. Molto noto, per esempio, quello di San Pietro Avellana, in Molise. L’ideale sarebbe sempre scegliere prodotti di primissima qualità, in purezza. Evitare creme o estratti che di norma contengono solo aromi artificiali e quasi mai il pregiato tubero nella sua forma naturale.

La penna stilografica

Quello delle penne è un mercato enorme, ma nel settore di lusso delle penne stilografiche – particolarmente amate dall’uomo elegante – l’Italia vanta un’eccellenza tutta sua: quelle realizzate a Bassano del Grappa, in Veneto. Si tratta di oggetti di pregio enorme, che fanno la loro splendida figura sia su una scrivania di legno, magari di uno studio professionale, sia se tirati fuori con eleganza e aplomb dal taschino interno della giacca. Un gesto che sa di responsabilità, sicurezza e professionalità, forse il migliore tra i regali di Natale perfetti per l’uomo elegante?

Il libro

Un regalo che non passa mai di moda, e che è per definizione elegante e ricercato soprattutto quando si va a scegliere la qualità dell’oggetto sull’edizione ‘da banco’. Quello che altrimenti sarebbe un normale e anonimo romanzo può diventare uno splendido presente di rappresentanza se si seleziona un’edizione pregiata, curata, di lusso, con copertina rigida e sovracopertina magari stampata in rilievo, insomma: bella non solo da leggere ma anche da esporre in libreria o nello studio.