Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Basta maglioni, orologi o portafogli. Indecisi su cosa regalare al proprio partner? È assolutamente normale, soprattutto dopo magari molti anni di matrimonio o di fidanzamento. Magari i primi anni si puntava su regali più creativi, che esprimessero a pieno l’amore che uno prova nel confronti dell’altro. Con l’avanzare della relazione i regali però diventano sempre più monotoni come ad esempio maglioni, portafogli oppure orologi. Cerchiamo ora assieme di vedere dei regali di Natale perfetti per lui che non siano sempre gli stessi.

I regali di Natale perfetti per lui

Come prima cosa da fare è ascoltare il proprio compagno. Spesso è lui stesso a indirizzarvi verso il regalo giusto. Magari con delle frasi tipo: “Mi piacerebbe” oppure “vorrei”. Se riuscite a captare il desiderio del vostro partner avete fatto bingo.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

La condivisione di una experience

Un altro regalo molto interessante da fare è quello di regalare un’esperienza e non un oggetto fisico. Cercate di capire quello che piace fare al vostro partner. Magari ama la montagna e quindi un week-end sulle Alpi in un resort con spa e massaggi. Regalo che ovviamente se diviso con la dolce metà è ancora più bello. Cerchiamo quindi di regalare emozioni e momenti di felicità condivisa, soprattutto in un momento storico come questo, dove l’affetto umano è quello che manca di più.

Altri regali di Natale perfetti per lui a volte sono perfetti anche per chi fa il regalo. Magari in casa si ha un televisore vecchio e il proprio compagno continua a lamentarsi che vuole un televisore nuovo. Non bisogna però pensare che quel televisore sia esclusivamente suo, ma quel televisore nuovo può essere anche un regalo per se stessi e per la casa, spacciandolo come regalo per lui. Questa tipologia di regalo condivisa ovviamente può essere declinata su qualunque oggetto, dal divano alla cucina nuova.

Approfondimento

Ecco come funziona il cash back per i regali di Natale.