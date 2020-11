Chi ha detto che i regali di Natale non possano essere perfetti anche con un budget ristretto? Quelli costosi non sempre rendono felici le amiche e si possono acquistare anche dei regali per Natale sotto i 35 euro.

Le idee regalo denominate cheap & cool sono perfette per fare piccoli doni pensati per ogni occasione.

Fortunatamente oltre ai negozi fisici ci sono a disposizione i negozi online che con chiarezza nei prezzi e per tutte le tasche, sono sempre aggiornati sulla moda del momento. Inoltre permettono di acquistare comodamente da casa senza sforzi e con risultati ottimali soprattutto nel prezzo.

La vita di tutti i giorni ci costringe a correre anche nella scelta dei regali. Per questo motivo, farsi un’idea giusta e iniziare a scegliere diverse idee regalo, permetterà di rientrare nei tempi perfetti senza l’affanno dell’ultimo minuto.

Il mondo del low cost è molto vario e apprezzato. Spaziare su vari settori di ogni genere è un mondo facile particolarmente con lo shopping online. E in seguito agli ultimi avvenimenti nel mondo a causa del coronavirus, tale modalità può essere la risposta giusta per un acquisto in tutta sicurezza.

Ma quali sono i regali da fare alle amiche per Natale sotto i 35 euro?

Un’amica sportiva, apprezzerà indubbiamente un regalo incentrato sul suo hobby o lavoro preferito. Di sicuro un super reggiseno sportivo oppure degli accessori per praticare fitness comodamente in casa potranno essere indispensabili in questo periodo storico di emergenza sanitaria.

Il regalo perfetto potrebbe essere anche un buon libro che potrà accompagnare nei freddi pomeriggi invernali la nostra cara amica un po’ “nerd” mentre sorseggia una gustosa cioccolata calda o una tisana speziata.

Anche il make-up può essere il regalo perfetto e principalmente glamour. Un ottimo rossetto dal colore caldo ramato all’ultima moda, una cipria leggera da utilizzare quando si indossa la mascherina protettiva, oppure un mascara ché è diventato fondamentale questo inverno per evidenziare l’unica parte scoperta del viso.

Inoltre un comodo pigiama, delle pantofole o biancheria intima potranno essere un idea regalo perfetta per un’amica che ha già tutto.

