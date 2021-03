I regali a meno di 10 euro per la festa del papà

Quando si tratta di regali per le donne non si hanno grandi problemi: profumi, capi d’abbigliamento, fiori, gioielli, borse… C’è veramente l’imbarazzo della scelta! Per quanto riguarda invece gli uomini c’è sempre il rischio di cadere nello scontato.

Le cravatte, i dopobarba, le penne o il solito maglioncino? Quando si avvicina il 19 marzo milioni di figli sono colti dal dilemma: cosa regalo a papà?

Se si ha un buon budget a disposizione consigliamo di leggere qui, ma se il salvadanaio piange, di seguito alcune idee per regali a meno di 10 euro per la festa del papà.

Per papà con la passione delle auto e delle moto

Se papà è dedito al fai-da-te oppure ha l’hobby delle auto o delle moto, si può trovare a pochi euro la pasta lavamani biologica. Se, infatti, si ha a che fare con bulloni, marmitte etc. per togliere il grasso dalle mani è necessaria la pasta lavamani. Una pasta delicata e biologica potrebbe essere un’idea per preservare le mani e la pelle.

Per papà che adorano l’orto

Se invece papà è un orticoltore provetto, si possono ricercare delle varietà di sementi veramente particolari. Per pochi euro nei consorzi agrari sono disponibili semi di carote viola, gialle o bianche oppure di cavolfiore viola o arancione. Veramente d’effetto, poi, è il pomodoro nero.

Per papà in smart working

Nel caso in cui papà stia lavorando in smart working, uno spunto originale per un regalo che lo lascerà senza parole potrebbe essere un lavoretto fai-da-te.

Si prendono le misure della cornice del monitor del computer. Quindi si taglia da un cartone, o da un cartoncino, la sagoma della cornice del computer. Si incollano, poi, i ritagli di foto di famiglia come in un collage. Non resta che attaccare la sagoma così ottenuta alla cornice del monitor del Pc.

Consigliamo di usare i gommini adesivi rimovibili che non rovinano le superfici. Un bel modo per stare sempre vicini al papà mentre lavora.

In alternativa si può ordinare un tappetino per il mouse con una bella foto con papà. Basta inviare la foto via e-mail a un negozio di fotografia e in poco tempo sarà stampato il tappetino personalizzato.

Per i papà canterini o grandi oratori

Se il papà si diletta nel canto, oppure per lavoro deve parlare molto, ci sono delle caramelle a base di erisimo, un vero toccasana per le corde vocali. Si trovano nei negozi di dolciumi, online oppure in erboristeria.

Per i papà amanti della griglia

Fra i regali a meno di 10 euro per la festa del papà possiamo poi consigliare anche il grembiule con la scritta “The King of BBQ”. Per i papà che appena iniziano le belle giornate scaldano la brace del barbecue, questo è il dono giusto!

Non bisogna dimenticare però che una bella giornata passata insieme al proprio papà non ha confronti con nessun regalo.