I recenti minimi storici segnati da Cellularline potrebbero essere presto aggiornati

Quando su un grafico si individuano forti aree di supporto e/o resistenza, la probabilità che alla sua rottura si possa assistere a un rafforzamento della tendenza in corso è molto elevata. È questo quanto accaduto al titolo Cellularline. A dicembre, infatti, avevamo individuato una forte area di supporto un area 4,11 euro che già in passato, per ben 2 volte, aveva respinto gli attacchi ribassisti. Purtroppo al terzo tentativo l’area di supporto ha ceduto e, come da attese, c’è stata l’accelerazione al ribasso che ha portato alla formazione di nuovi minimi storici. Purtroppo, i recenti minimi storici segnati da Cellularline potrebbero presto essere aggiornati.

Lo scenario più probabile, infatti, è ancora quello ribassista che punta al vicino obiettivo in area 3,25 euro (II obiettivo di prezzo). La rottura di questo supporto, poi, potrebbe ulteriormente spingere al ribasso il titolo facendogli raggiungere la massima estensione ribassista in area 2,63 euro (III obiettivo di prezzo).

L’inversione al rialzo diventerebbe molto probabile nel caso di una chiusura settimanale superiore a 3,87 euro. In questo caso si potrebbe assistere a un molto probabile ritorno in area 5 euro.

Da notare che gli scambi medi giornalieri si aggirano tra i 50.000 e 70.000 euro.

La valutazione del titolo Cellularline

Qualunque sia l’indicatore utilizzato nella valutazione basata sui multipli di mercato, il titolo Cellularline risulta essere sottovalutato. Questo giudizio è confermato anche dalle raccomandazioni degli analisti. Il consenso medio, infatti, è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 55%. Inoltre, con un ratio “enterprise value to sales” di circa 0,98 per l’esercizio in corso, la società appare sottostimata.

Per concludere facciamo notare che la situazione finanziaria della società è molto buona. Sia l’indice di liquidità di breve che di lungo, infatti, è ben superiore a 1 indicando un ottimo stato di salute. È altresì importante notare che il rapporto tra il debito totale e il capitale è inferiore al 20%.

Il titolo Cellularline (MIL:CELL) ha chiuso la seduta del 8 marzo in ribasso del 3,03% rispetto alla seduta precedente, a quota 3,52 euro.

