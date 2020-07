La barba, simbolo di potenza e di virilità fin dall’antichità, negli ultimi cinque anni ha spopolato. Abbiamo visto spuntare barbe garibaldine, savoiarde, umbertine, che hanno sostituito il trend baffi alla Piazzolla e alla Dalì. Nel 2019 aveva preso il sopravvento lo stile hipster, con lunghezze azzardate e ribelli. Piano piano è stato sostituito da beardstyle più curati e tendenti al corto. Quest’anno non vanno più le barbe folte ma barbe ‘sporche’, incolte. Solo apparentemente però. E abbinate a tagli di capelli ordinati e ben identificati. Vediamo i quattro stili della barba 2020 e quelli più gettonati per l’estate.

La barba appena accennata

I quattro stili di barba per l’estate vedono dominare il più corto, la barba appena accennata. Per chi ha un viso regolare, bisogna sfoggiarla ridotta al minimo, ma curata nei minimi particolari. Il vantaggio di questo tipo di taglio è la manutenzione semplice. Ma attenzione alle rifiniture verso le basette e la zona labbra-mento, che deve mettere in risalto le fattezze del viso. E ad abbinarla a un taglio fresco e perfetto. Solo la barba deve apparire raw, come un vezzo. Altrimenti l’aspetto complessivo sarà sciatto e trascurato.

La barba medio-lunga

La medio-lunga spicca al secondo posto tra i quattro stili di barba per l’estate. E’ strategica per nascondere imperfezioni, asimmetrie e irregolarità del viso, non è troppo impegnativa in fatto di manutenzione. Questo tipo di barba si ottiene partendo da una buona base corta, regolata dal barbiere, alla quali si aggiunge qualche giorno di ricrescita. Dopo non si lascia nulla al caso, va curata nei minimi particolari. Simmetria e ordine sono fondamentali. Per ottenere questo stile si usano la macchinetta o forbici. Ed è meglio non fare da soli se non si ha un po’ di esperienza.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » L'80,5% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Il pizzetto accennato

Al terzo posto tra i quattro stili di barba per l’estate, il pizzetto accennato. Può essere appena accennato oppure folto e curato. Per creare un look molto deciso, vanno regolati bene i baffi: devono essere più corti solo sul labbro superiore. Il resto della barba, sul mento, va mantenuto un po’ più lungo rispetto al resto. Questo stile è consigliato a chi ha una forma di viso rotondo, dato che il pizzetto aiuta a marcare i lineamenti e ad allungarli.

E va bene, hipster

Alcuni fanno fatica a tagliare la barba, dopo aver scoperto il fascino che dona loro lo stile hipster. Anche se quest’anno se ne vedono in giro di meno, non scompare. E’un tipo di barba si adatta a quasi tutti i tipi di viso. Si parte, con una rasatura ordinata e uniforme, da un barbiere esperto. Perché poi bisogna compattare il più possibile la crescita. Per un mese e più si fa crescere la barba, senza tagliarla. Ma sorvegliandola ogni giorno, come una siepe. Bisogna costruire una giusta simmetria, seguire le linee del viso. La barba hipster offre una marea di varianti. Che vanno dal triangolo alla sagomatura, fino alla treccia da motociclista. La forma squadrata assottiglia il viso grosso, quella più piena sulle guance dà forma al viso troppo magro.

I quattro stili di barba per l’estate

Per averla bella, morbida e profumata ci sono in commercio vari olii e creme. Ci sono anche morbide spazzole per dare la forma a quelle lunghe con un colpo di phon. Niente buchi, ovviamente: i prodotti infoltenti sono da applicare tutti i giorni, ma risolvono il problema in un paio di mesi.