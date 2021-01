Ci troviamo nel periodo più freddo della stagione invernale. Quest’anno poi, più degli altri, l’inverno si sta rivelando particolarmente intenso e pieno di precipitazioni. Proprio per questo, anche a causa del periodo storico che stiamo vivendo, non ci rimane altro che restare dentro casa e riscaldarci con gli strumenti che abbiamo. I termosifoni a pieno regime, una tazza di tè caldo e un dolce in grado di rallegrarci la giornata. A tal proposito, tra poco andremo a vedere come preparare i quadrotti di mele al forno per una merenda soffice che scalderà il cuore.

La coppia perfetta

Non dobbiamo sottovalutare l’importanza di spezzare il pomeriggio concedendoci una buona merenda. Fare più di tre pasti al giorno è raccomandato da tantissimi esperti. Solo in questo modo infatti saremo in grado di non arrivare troppo affamati alla cena, evitando così di mangiare troppo. Dunque, in questo articolo vogliamo presentare la ricetta di un dolce che si accompagna perfettamente con una tazza di tisana, tè o cioccolata calda. Formando appunto una coppia perfetta. Ecco dunque i quadrotti di mele al forno per una merenda soffice che scalderà il cuore.

Le mono porzioni

Questo dessert è ottimo sia per il gusto che per il modo in cui lo possiamo presentare. Infatti rispetto ad una torta di mele classica o ad un altro dolce, prepareremo questa ricetta in modo da presentarla divisa in mono porzioni. In questo modo, ogni ospite potrà avere il suo assaggino mentre gusta la bevanda calda che più preferisce. Dunque andiamo a vedere cosa ci serve per preparare questo piatto. Gli ingredienti necessari per ottenere circa quindici quadrotti sono tre mele, centoquaranta millilitri di latte, duecentocinquanta grammi di farina e tre uova. Poi ci serviranno anche novanta grammi di burro, quindici grammi di lievito per dolci e centocinquanta grammi di zucchero.

Dunque cominciamo tagliando a cubetti le mele e aggiungendo insieme a quest’ultime un cucchiaio di farina e uno di zucchero. A parte uniamo allo zucchero rimasto le uova, il latte ed il burro precedentemente fuso in pentola. Continuiamo a mescolare questo composto aggiungendo poi la farina restante e il lievito. Mentre continuiamo a mescolare, aggiungiamo infine le mele precedentemente lasciate da parte. Dunque amalgamiamo il tutto, assicurandoci che sia un composto ormai compatto, e inseriamolo in una tortiera precedentemente imburrata. Andiamo ad infornare per circa quaranta minuti a centottanta gradi. Una volta pronta, aggiungiamo a freddo qualche spicchio di mela e tagliamo il dolce in piccoli quadratini, pronti per essere serviti e gustati. Ecco dunque come preparare i quadrotti di mele al forno per una merenda soffice che scalderà il cuore.