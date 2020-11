Come già spiegato in un articolo precedente, i prossimi sei mesi potrebbero vedere Facebook perdere forza relativa rispetto al resto del mercato. Questa conclusione è supportata dall’analisi delle serie storiche che dal 1980 a oggi mostrano come, dopo le elezioni presidenziali negli USA, i titoli value rendano meglio di quelli growth.

Secondo gli analisti il consenso medio è Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15% circa.

Come gestire il tuo portafoglio d'investimento in un periodo di volatilità?

Se hai più di 350.000 € da investire, ricevi la "La guida dell'investitore ai mercati Orso" e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Tra i principali punti di forza del titolo ricordiamo

L’elevata crescita prevista per i prossimi anni fiscali

L’attività del gruppo appare altamente redditizia grazie alla sovraperformance dei margini netti.

Grazie ad una solida situazione finanziaria, l’azienda dispone di un notevole margine di manovra per gli investimenti.

Storicamente, la società ha pubblicato dati superiori alle aspettative.

La crescita rimane un punto di forza di questa azienda. Nelle loro previsioni di vendita, gli analisti si mostrano ottimisti per quanto riguarda le prospettive di vendita.

Negli ultimi mesi, le revisioni degli EPS sono rimaste piuttosto promettenti. Gli analisti prevedono ora livelli di redditività più elevati rispetto al passato.

Tra i punti di debolezza di Facebook, invece, ricordiamo il rapporto tra il valore d’impresa e le vendite che è tra i più alti al mondo.

I prossimi sei mesi potrebbero vedere Facebook perdere forza relativa rispetto al resto del mercato: i livelli da monitorare secondo l’analisi grafica e previsionale

Il titolo azionario Facebook (NASDAQ:FB) ha chiuso la seduta del 11 novembre a quota 276,48 dollari in rialzo del 1,49% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è ribassista e ha già raggiunto il I obiettivo di prezzo in area 269,6 dollari. Tale traguardo ha provocato un leggero rimbalzo che si trasformerebbe in qualcosa di più importante nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 286,7 dollari.

Qualora, invece, si rompesse il supporto in area 269,6 dollari la discesa potrebbe proseguire verso gli obiettivi indicati in figura.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma la chiusura di venerdì 13 novembre potrebbe determinare una brusca inversione ribassista. Come si vede dal grafico, infatti, una chiusura settimanale inferiore a 281,4 dollari potrebbe segnare l’inizio di un’inversione ribassista.

Il recupero del livello indicato, invece, farebbe continuare la tendenza rialzista in corso.

Time frame mensile

La tendenza in corso è rialzista e viaggia verso gli obiettivi indicati in figura. Solo una chiusura mensile inferiore a 238,05 dollari farebbe invertire la tendenza al ribasso.