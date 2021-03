Che buoni i profumi, ma quanto costano! Il profumo è sempre un’ottima idea, sia da indossare su se stessi, sia come regalo (anche se in questo caso bisogna stare attenti ad azzeccare la giusta fragranza). Il problema è che spesso i profumi costano, e anche parecchio, soprattutto quelli delle marche più lussuose.

Ecco che, in questo meccanismo, si inserisce il mercato illegale dei profumi contraffatti. Questi sono apparentemente identici all’originale. In realtà costano meno per un motivo e, solitamente, non è positivo.

Ad esempio, i falsi si differenziano dall’originale per la composizione della fragranza stessa. Questa, se non testata, può causare parecchi problemi alla pelle, anche gravi. La realtà è questa. I profumi contraffatti fanno molto male alla pelle, ecco come riconoscerli ed evitarli.

Comprare merce contraffatta è un reato, la legge non ammette ignoranza

Un profumo apparentemente uguale all’originale ma meno costoso fa gola a tutti. L’idea di poter indossare tutti i giorni quella fragranza di cui ci si è innamorati, ma che nel negozio costa circa 200 euro, è molto allettante. La realtà è che bisogna desistere, perché i rischi sono veramente tanti. E riguardano anche il proprio corpo, non solo la fedina penale.

Test rigidi

Tutti i profumi vendibili al pubblico, prima di arrivare in negozio, subiscono test rigidi di controllo. Lo scopo di questi esami è analizzare l’effetto dei componenti della fragranza in questione sulla pelle. Solo quando gli ingredienti risultano essere sicuri, quindi non nocivi, per la pelle, allora vengono dichiarati come vendibili. Enti come l’IFRA, l’Associazione Nazionale delle Fragranze, si occupano di questi test. Un profumo venduto illegalmente è quindi un falso, che non ha subito questi test e il cui effetto sulla pelle non è sicuro.

Effetti sulla pelle, anche gravi

Irritazioni, macchie, allergie, sfoghi o sintomi ancora più gravi sono gli effetti causati da un profumo non testato. Bisogna diffidare da questi finti affari. Le conseguenze gravi sulla pelle potrebbero far rimpiangere scelte avventate, dettate solo dall’ingordigia di un momento.

Ma c’è un modo per evitare di incorrere in questi rischi? Visto che i profumi contraffatti fanno molto male alla pelle, ecco come riconoscerli ed evitarli.

I profumi contraffatti fanno molto male alla pelle, ecco come riconoscerli ed evitarli

Evitare gli acquisti fasulli non è facile, soprattutto se si è in buona fede, ma ci sono dei segnali che possono aiutare a riconoscere le truffe. Ad esempio, il prezzo troppo basso dovrebbe già far storcere il naso. Se il prodotto originale costa un tot, un’offerta incredibilmente bassa è altamente improbabile. Certo, non è detto che non capiti, ma è sempre meglio controllare una volta in più.

Altri segnali da tenere sotto controllo sono il packaging (una scatola magari rovinata o un logo stampato male), piuttosto che un errore nel confezionamento. Per evitare di avere dubbi, l’ottima scelta è affidarsi a rivenditori autorizzati, come negozi fisici o siti online autorevoli.