5 milioni di professionisti italiani hanno beneficiato di misure di sostegno dirette per l’emergenza del coronavirus. I professionisti hanno intascato bonus per 9 miliardi di euro. Pochi o troppi, il Governo ha avuto la forza di poter elargire i bonus in tre step per tamponare la crisi economica dovuta dall’emergenza sanitaria. Facendo un rapido conto, i professionisti a testa quanti soldi hanno ricevuto? Come ristoro per i tre mesi di lockdown i liberi professionisti hanno ottenuto 2.200 euro. Questi soldi sono il frutto di due trance di 600 euro del decreto Cura Italia e Rilancio. I professionisti poi sono rimasti a bocca aperta quando in questi giorni, a seguito del decreto Agosto, si sono visti accreditare 1.000 euro. Ci sono stati anche liberi professionisti più fortunati. Le Regioni, in ordine sparso, non tutte, hanno scelto di aggiungere altri soldi sotto forma di bonus una tantum. Il piatto per i possessori di Partita Iva si è arricchito di 1.000 euro in più o addirittura di 1.500 euro.

La platea dei beneficiari

Tutti i lavoratori autonomi da quelli iscritti all’INPS alle casse private, compreso commercianti, artigiani, lavoratori dello spettacolo e del turismo hanno ottenuto l’aiuto di Stato esentasse. 3 milioni di commercianti e artigiani, 660mila operai agricoli hanno ottenuto due bonus da 600 euro ma non il bonus 1.000 euro di maggio. Gli iscritti Ago hanno avuto la possibilità di accedere ai contributi a fondo perduto. Gli operai agricoli non hanno avuto la stessa fortuna.

I fortunati

Mentre per determinate categorie di liberi professionisti i bonus sono soltanto tre, per altri il bacio della dea bendata ha portato più fortuna. E’ il caso di lavoratori stagionali del turismo e non, lavoratori dello spettacolo, intermittenti, occasionali e incaricati delle vendite a domicilio. Questo nutrito gruppo di professionisti ha la possibilità di godere del bonus anche per due mensilità in più. Il Governo ha stanziato 680 milioni per coprire questi bonus. Facendo un discorso complessivo i professionisti hanno intascato bonus per 9 miliardi di euro in totale.