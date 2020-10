Il lockdown di primavera ha tenuto le persone a casa. C’è stato il boom di lavoro dalla propria abitazione, che come tante cose abbiamo subito ribattezzato con un termine anglofono, smart working. Si vede che “lavoro agile” non colpisce abbastanza i media… Finte polemiche a parte, ci sono stati cambiamenti epocali dovuti a questo fatto. tra questi, il balzo delle vendite online, visto che andare a comprare nei negozi fisici non era possibile. E con le difficoltà del momento, ci sono prodotti piuttosto richiesti in previsione di nuove restrizioni. Quali sono i prodotti per lavorare da casa richiestissimi al momento, quindi?

Il primo è il laptop stand. Che cos’è un laptop stand? E’ semplicemente quel supporto a cui si appoggia un computer portatile quando si è a sedere sul divano o sul letto, per evitare di avere il computer stesso, che scalda, sulle gambe. E’ vero che siamo in autunno e stiamo andando verso l’inverno, ma è sicuramente più comodo agire con un supporto. Che tra l’altro ha il vantaggio di rendere più stabile il portatile durante l’utilizzo.

Una cosa che è esplosa durante il lockdown pandemico, a causa della mancanza di spostamento, sono i viaggi virtuali. Cioè esperienze realizzate con telecamere ad alta risoluzione e spiegazioni dettagliate di luoghi, posti e situazioni che, bloccati a casa, è impossibile visitare al momento. Ma che magari sarebbe difficile affrontare anche quando la pandemia finisse, a causa della distanza. Tipo visitare un tempio shintoista a Tokyo, o la città vecchia di Praga, o l’interno del Colosseo. Il tutto spesso in POV, cioè in prima persona. Il boom di queste esperienze è stato tale che le vende anche Amazon, per dire.

Una variazione del tema appena accennato la propone anche Zoom, la popolarissima piattaforma per videochat e webinar. Qui sono acquistabili videolezioni per qualunque argomento. Con chiaramente la cucina e le ricette che spopolano. La cosa carina è che, per esempio, uno chef farà quella lezione alla data ora per tutte le persone che abbiamo prenotato quella specifica lezione. Non ci sono solo lezioni preregistrate, quindi, ma anche live.

Sempre in virtù dell’utilizzo ormai continuo di computer e smartphone a casa, sono rischiestissimi gli occhiali di protezione dalle radiazioni emesse dagli schermi, e che filtrino la luminosità dei medesimi. Ovviamente rivolti più a chi non abbia problemi di vista e non porti occhiali specifici di base, sono comunque disponibili anche in questa configurazione.

Potevano mancare gli attrezzi per tenersi in forma pur rimanendo a casa? Ovviamente no. Infatti è stato un boom di pesi ed altri oggetti da fitness spediti nelle case delle persone. Ma un trend particolare sta prendendo piede. Ed è quello dei treadmill da seduti. Cioè di tutte quelle strutture, simili a cyclette, ma che si utilizzano da seduti davanti a divani e/o poltrone. Composte essenzialmente dai pedali da far girare e dai motori meccanici o magnetici che li assistono, sono molto comode. E hanno preso realmente piede perché consentono di fare attività anche da seduti, soprattutto alle persone anziane.