Il finishing serve a rifinirne l’aspetto della piega, per conferire lucentezza, morbidezza o opacità ai capelli che ne hanno bisogno. Per una messa in piega a prova di evento o di passerella ci vengono proposti lacche, lucidi, cere e schiume, cristalli. Una grandissima gamma di prodotti di finishing che rispondono alle più diverse esigenze. Ma difficilmente sappiamo orientarci. Ecco una piccola guida.

I finishing spray

I prodotti di finishing che perfezionano la piega possono avere finalità diverse e soprattutto ingredienti diversissimi che portano a esiti opposti. Ce ne sono di tante marche: ad esempio Alfaparf Anti Breakage Daily Fluid aiuta a sigillare le cuticole dei capelli rovinati. Mentre per dare volume ai capelli piatti serve Wella Sp Volumize Weightless Finish. Per limitare l’effetto crespo dei capelli ricci è ottimo Moroccanoil Frizz Control. L’importante in questo caso è vaporizzare a 20 cm di distanza, non troppo vicino alla testa.

Le polveri a effetto mat

Questi i prodotti di finishing che perfezionano la piega. Per chi ha capelli piatti e spenti, magari troppo grassi, ci sono le polveri. Sono una tipologia di prodotto nuova: danno un controllo leggero al capello senza appesantirlo. La più famosa è la Dust It Mattifying Powder di Schwarzkopf, che produce un effetto mat. Anche sugli uomini spesso occorre opacizzare l’eventuale lucido tipico dei capelli grassi.

I prodotti di finishing che perfezionano la piega

I lucidanti per capelli fanno in modo che la luce rifletta sul capello, dando un effetto gloss unico. Tra i prodotti più famosi Blow Out Of Balm di TIGI o lo spray Glimmer Shine Spray Moroccanoil sono conosciutissimi. I lucidanti oleosi ai cristalli di lino vanno messi su un capello spesso e molto crespo, perché tolgono il volume. Mentre non sono adatti ai capelli fini: il loro effetto su questo tipo di capelli è quello di renderli ancora più piatti e aderenti alla testa. In questo caso meglio uno spray ai semi di lino che invece lucida.

Zucchero di canna per i capelli fini

I prodotti di finishing che perfezionano la piega dei capelli fini, servono solo se dietro c’è un ‘progetto’ volumizzante, che parte dal pre shampoo. Bisogna mettere delle schiume sulla radice, oltre a dopo bagno e conditioner volumizzanti. Poi si nebulizza uno spray volumizzante all’estratto di zucchero di canna che non contiene alcool, come una sorta di pre piega.