Nel 2021 ogni famiglia ha, o almeno dovrebbe avere, un PC. La tecnologia si è evoluta sempre più a partire dai primi prototipi. La popolazione mondiale è ormai abituata a tali dispositivi. Molte persone, inoltre, passano gran parte della propria giornata davanti allo schermo. Per ricerche, curiosità. Per la didattica a distanza. Alcuni per sentire gli amici sui social network.

Il PC, in definitiva, è il dispositivo del presente. È davvero difficile immaginare un mondo senza di esso.

Per questa ragione è importante che funzioni bene. Ci potrebbero essere svariati intoppi ad alcune delle sue componenti.

Sicuramente i problemi al microfono del computer si possono risolvere così come segue.

Il computer e il microfono

Il microfono è una delle periferiche più importanti del computer. Insieme alla videocamera, infatti, permette l’interazione con altre persone. All’interno di una riunione di lavoro su Zoom, ad esempio, è importante avere un microfono funzionante. È indispensabile, tuttavia, saperlo usare e rispettare alcune regole non scritte. Quando prende la parola un’altra persona, ad esempio, dovrebbe essere nostra accortezza disattivarlo temporaneamente. Al fine di evitare interferenze poco gradite.

La funzione del microfono è cruciale anche in altre situazioni. Nelle videochiamate con gli amici, nei videogames online. Nelle registrazioni musicali home made.

Ogni PC possiede un microfono incorporato. Per una qualità audio migliore, però, si può ricorrere a periferiche esterne. Ma cosa fare se queste non si comportano come ci si aspetterebbe?

Non tutti questi dispositivi sono plug’n’play

Esistono dei tipi di periferiche che si definiscono “plug’n’play”. La loro particolarità è che si installano in maniera autonoma una volta inseriti nella porta dedicata. Si consiglia di leggere le specifiche di ogni prodotto prima di acquistarlo. Si suggerisce, altresì, di rivolgersi ad un esperto.

Se si collega un altro tipo di microfono al computer, esso potrebbe non funzionare in maniera automatica.

In questo caso la prima mossa da fare è controllare che sia collegato adeguatamente.

Quindi ci si accerta che il sistema lo riconosca. È necessario fornire le autorizzazioni basilari per accedere all’interfaccia. Se si usa il microfono in un’app, infine, è necessario che anche quest’ultima abbia accesso al dispositivo.