In questo articolo andiamo a discutere i pro e i contro di un investimento sul titolo Tamburi Investment Partners. Gli Analisti del nostro Ufficio Studi hanno messo sotto la lente sia le indicazioni che arrivano dall’analisi fondamentale che dall’analisi grafica.

Qui di seguito una lista dei pro

I margini restituiti dall’azienda sono tra i più alti del listino di borsa. La sua attività principale permette di ottenere grandi profitti.

Nell’ultima settimana la previsione degli utili per azione è stata rivista al rialzo. Secondo recenti stime, gli analisti danno una panoramica positiva del titolo

Gli analisti hanno un’opinione positiva su questo titolo. Il consenso medio raccomanda una sovraponderazione o l’acquisto del titolo.

Il prezzo target medio fissato dagli analisti che coprono il titolo è superiore ai prezzi correnti e offre un potenziale di apprezzamento di circa il 15%

I contro, invece, sono principalmente legati ai fondamentali che restituiscono un titolo sopravvalutato

Secondo le previsioni di Standard & Poor’s, le prospettive di crescita dei ricavi dovrebbero essere molto basse per i prossimi anni fiscali.

La valutazione dell’azienda in termini di multipli degli utili è piuttosto elevata. Infatti, l’azienda viene pagata 213,42 volte l’utile per azione stimato per l’anno in corso.

Negli ultimi dodici mesi, gli analisti che coprono l’azienda hanno fornito una panoramica ribassista delle stime dell’EPS, con conseguenti frequenti revisioni al ribasso.

I pro e i contro di un investimento sul titolo Tamburi Investment Partners secondo l’analisi grafica

Tamburi Investment Partners (MIL:TIP) ha chiuso la seduta del 19 gennaio a 6,95 euro in rialzo dello 0,72% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso sul time frame settimanale è rialzista, ma da diverse settimane non riesce ad allontanarsi dal supporto in area 6,81 euro. Le quotazioni, quindi, sono a un bivio molto importante. La tenuta del supporto potrebbe favorire il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 7,59 euro. Nel caso di una chiusura settimanale inferiore a questo livello, invece, potremmo assistere a un’accelerazione ribassista verso i 6 euro,

Prestare attenzione, quindi, a quanto accadrà nelle prossime settimane.

Tamburi Investment Partners: proiezione rialzista in corso sul time frame settimanale. Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Per il lungo periodo non si vedono problemi all’orizzonte con le quotazioni dirette verso gli obiettivi indicati in figura e un potenziale massimo rialzista del 50%. Problemi per i rialzisti potrebbero arrivare solo da chiusure mensili inferiori a 6,5 euro.

L’analisi grafica, quindi, suggerisce un investimento sul titolo in ottima di lungo periodo nel rispetto degli stop indicati.

