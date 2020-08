Sono stati tra i protagonisti assoluti del mercato quando è scoppiata l’emergenza Covid. Gli emblemi di due settori economici che sono stati premiati dall’obbligo di clausura nelle proprie case. I prezzi di questi titoli sono esplosi grazie all’emergenza coronavirus. Con l’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa, analizziamo il loro andamento per scoprire quanto possono correre ancora.

Due settori economici sono stati particolarmente premiati dal coronavirus e sono quello dell’intrattenimento on line e della video comunicazione. E Netflix e Zoom sono gli emblemi di questi due settori. I loro titoli ne sono i campioni, perché in questi ultimi mesi sono letteralmente volati.

Zoom Video Communication è una azienda che ha nella videocomunicazione il suo core business. Con la diffusione della smart working, è esplosa la necessità delle comunicazioni video e Zoom è in grado di offrire la possibilità di effettuare riunioni video con molte persone contemporaneamente.

Netflix è una società che distribuisce film e serie televisive via internet. Si paga un abbonamento mensile e si possono vedere i programmi scelti sia sul pc che sul tablet.

L’andamento esplosivo dei titoli

I prezzi di Zoom hanno iniziato a impennarsi ad inizio anno. Hanno chiuso il 2019 a 67 dollari e il 7 agosto hanno terminato la seduta a 258 dollari. Una performance di circa il 285%. In 7 mesi!

E adesso i titoli che prospettive hanno? I prezzi per tutto luglio si sono mossi in laterale all’interno di una precisa fascia di prezzo. I limiti di questa fascia sono 281 dollari in alto, 237 dollari in basso. Con una chiusura settimanale sopra 281 dollari i prezzi si dirigeranno verso i 300 dollari. Con una chiusura sotto 237 dollari, scenderanno fino in area 180 dollari.

Netflix (NASDAQ-NFLX) è passata in 10 anni dai 14 dollari di luglio del 2010 ai 494 dollari del 7 agosto 2020. Una performance del 3.430%. Una media del 340% all’anno. I prezzi a luglio hanno toccato un massimo a 575 dollari.

Il titolo è in trend ascendente da settembre del 2019, ma da marzo la salita dei prezzi è diventata più aggressiva. Una chiusura sopra 510 dollari potrà riportare il titolo sui massimi a 575 dollari, e successivamente a 600 dollari. Mentre una chiusura sotto area 460 dollari, riporterebbe l’azione in area 400 dollari.

