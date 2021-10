Siamo in pieno rally natalizio e se qualcosa non cambierà vedremo i mercati salire di almeno un 7/10% da ora a Natale. Piazza Affari, a parer nostro, è il listino che potrebbe salire di più e performare meglio. Il Ftse Mib, per il momento punta a 27.500/28.200 e poi 30.000 punti entro la fine dell’anno.

Qual è al momento il livello che manterrà intatta questa tendenza?

Il primo supporto è posto a 25.995 e il secondo a 25.295.

Solo una chiusura settimanale inferiore ai 25.295 farebbe cambiare la nostra previsione da ora alla fine dell’anno.

Come approfittare di questa situazione? Su quali titoli puntare? Come al solito, il nostro ufficio Studi monitora ogni giorno quei titoli che si presentano a sconto rispetto ai fondamentali degli ultimi 4 anni, e che dal punto di vista grafico, presentano tendenza rialzista.

Ecco la raccomandazione odierna: i prezzi di Ascopiave che rimane sottovaluta del 100% ora potrebbero partire sparati al rialzo.

Il titolo Ascopiave (MIL:ASC) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 3,59 euro in rialzo dello 0,28% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 3,38 e il massimo a 4,13.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (2 giudizi) stimano un fair value in area 4,40. I nostri studi invece, proiettano un prezzo obiettivo di fair value in area 7,20, in rialzo rispetto al precedente target di 6,90 euro per azione.

I prezzi di Ascopiave che rimane sottovaluta del 100% ora potrebbero partire sparati al rialzo

La nostra strategia di investimento

I nostri indicatori si sono girati al rialzo e presuppongono da ora in poi una fase direzionale rialzista. Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore a 3,41, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 3,97/4,40. Nel breve, un primo indizio ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 3,52.

Il nostro giudizio sul titolo è Strong Buy Long term.

Si procederà per step.