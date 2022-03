I prezzi della benzina sono alle stelle, ecco alcuni semplici e furbi consigli per risparmiare soldi senza sacrificare la comodità

Purtroppo, stiamo tutti soffrendo per l’altissimo prezzo del carburante. C’è chi può fare a meno dell’auto, ma per moltissimi di noi va usata per forza per motivi lavorativi. La cosa importante da fare, quindi, è cercare di ridurre il nostro consumo in qualche modo.

Certo, la soluzione più ovvia sarebbe andare sempre in giro in bicicletta o con i mezzi pubblici, ma è chiaro che non è sempre possibile farlo.

Cerchiamo, quindi, di capire come dobbiamo comportarci con i prezzi della benzina alle stelle. Di seguito diamo qualche consiglio utile che ci permetterà di risparmiare, anche se, ovviamente, l’aumento dei prezzi continuerà a sentirsi.

Consigli semplici ma potenzialmente molto efficaci

La cosa più immediata che possiamo fare è iniziare a cambiare qualcosa alla nostra guida. Assicuriamoci di spegnere il motore quando siamo fermi in coda, perchè stare fermi per lunghi periodi di tempo fa consumare molto. Se siamo fortunati, abbiamo una macchina con sistema “start e stop”, che spegne il motore durante le fermate più lunghe e lo riattiva velocemente quando ripartiamo. Assicuriamoci di avere questo sistema sempre attivo.

Inoltre, cerchiamo quanto possibile di evitare di stare in mezzo al traffico, anticipando o tardando l’orario in cui andiamo a lavoro o torniamo a casa, così da evitare di stare fermo per troppo tempo.

Assicuriamoci, poi, di non avere pesi inutili in macchina, perché viaggiare leggeri fa consumare di meno.

Facciamo controllare i nostri pneumatici, perchè se sono sgonfi possono aumentare di oltre il 10% i consumi.

Ci sono poi altre strategie intelligenti, che possiamo praticare sia sulla breve che sulla lunga distanza.

Ad esempio, organizziamoci con i colleghi per fare una macchina sola per andare a lavoro. Se non c’è nessuno che conosciamo che può darci un passaggio, usiamo un’applicazione per telefono. Ce ne sono alcune che permettono di chiedere passaggi a estranei in maniera facile e dietro un pagamento onesto, per dividere i costi della benzina.

