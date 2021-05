L’abbronzatura rende tutti più belli e sapere come preparare la propria pelle al sole è essenziale. Abbronzarsi in modo corretto e graduale è fondamentale per evitare scottature ed eritemi che danneggiano la pelle. L’abbronzatura è, infatti, un processo che deve avvenire attraverso passaggi precisi, solo così si otterrà un colorito omogeneo e sano. Ecco i pratici e semplicissimi metodi di preparare la pelle all’esposizione solare, per abbronzarsi uniformemente e velocemente.

Assumere integratori prima dell’esposizione

Questo periodo dell’anno è il momento ideale per iniziare a preparare la propria pelle all’esposizione al sole. Per preparare la propria pelle al sole può essere utile assumere integratori solari. I nutrienti contenuti in questi integratori sono: carotene, oligoelementi, vitamine, e antiossidanti. Assumendo questi integratori e conducendo una dieta sana ricca di frutta e verdura, si stimola la produzione di melatonina.

Abbronzarsi in maniera graduale

Per ottenere un colorito sano e dorato, esporsi al sole in maniera graduale è importantissimo. Che si tratti di una passeggiata al parco o di un fine settimana al lago, abbronzarsi ogni volta che è possibile aiuta moltissimo. Ovviamente quando ci si espone al sole, usare un’adeguata protezione in base alle caratteristiche della propria pelle, è necessario per la propria salute.

Esfoliare e idratare la pelle

Anche prendersi cura della propria pelle, attraverso l’esfoliazione e l’idratazione, è un altro passaggio fondamentale. Così facendo si preparerà la propria pelle a un’abbronzatura omogenea e intensa. Attraverso l’esfoliazione si eliminano cellule morte e gli inspessimenti cutanei. Allo stesso tempo, idratando quotidianamente la propria pelle si aiuta la conservazione dell’abbronzatura più a lungo.

Gli errori da evitare

Farsi lampade frequenti nel periodo immediatamente precedente all’esposizione può danneggiare gravemente la pelle. L’esposizione, anche attraverso lampade solari, deve avvenire sempre gradualmente. Dunque, ecco i pratici e semplicissimi metodi di preparare la pelle all’esposizione solare per abbronzarsi uniformemente e velocemente.