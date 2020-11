Il pomodoro è sicuramente il re della cucina italiana da nord a sud. La sua versatilità lo rendono un ingrediente base per ogni tipo di ricetta. Nella cultura romana, specie estiva, il pomodoro è, insieme al riso, uno degli alimenti principali delle ricette della capitale. I pomodori col riso alla romana, facilissimi da realizzare, sono anche molto gustosi se si vuole fare un primo alternativo.

Vediamo come preparare i pomodori col riso alla romana.

Ingredienti

12 pomodori da insalata;

origano;

2 spicchi d’aglio;

12 cucchiai di riso Ribe;

basilico;

olio extra vergine di oliva;

4/6 patate.

I pomodori col riso alla romana, facilissimi da realizzare

Lavare i pomodori e privarli della calotta superiore. Con l’aiuto di un cucchiaio, scavare la polpa del pomodoro e mettere quanto si estrae dal pomodoro in una ciotola capiente, eliminando bene anche il torsolo.

Condire con l’aglio, il basilico, il riso e l’origano. Salare il tutto e metterci anche il riso crudo. Far riposare in frigo una mezz’ora per permettere agli aromi di essere assorbiti. Sbucciare le patate, tagliarle a fettine e metterle nella teglia adatta per il forno.

Nella stessa teglia, adagiare i pomodori scavati e riempirli del ripieno che si è creato poco prima. Coprirli con la calotta che si era tagliato in precedenza.

Accendere il forno a 180° e infornarvi i pomodori col riso e le patate. Far cuocere per circa 40 minuti a forno statico.

Quando sarà trascorso il tempo necessario, prendere i pomodori dal forno e trasferirli su di un piatto di portata senza toccare però le patate.

Far raffreddare per bene i pomodori col riso e servirli tiepidi, o addirittura freddi.

I romani apprezzano moltissimo questo piatto e possono essere consumati anche il giorno dopo, senza riscaldarli. Ed ecco la ricetta dei deliziosi pomodori col riso alla romana, facilissimi da realizzare e perfetti per un picnic freddo o per una gita al mare coi bambini.