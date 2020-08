I PMI danno una (piccola) scossa ai mercati. L’oro continua a salire. Le Borse riprendono leggermente quota. Il motivo? Oggi sono i dati PMI che sono stati migliori delle attese. Ma, ovviamente, una rondine non fa primavera. Per questo motivo è inutile, oltre che immotivato, pensare che i mercati si stiano approcciando ad un rialzo. La dimostrazione? Uno tra i tanti, piccoli indizi potrebbe essere l’oro che continua a registrare nuovi massimi storici. Tradotto in numeri si parla di 1971 dollari l’oncia con futures che flirtano con i 2mila.

Cos’è accaduto oggi sui mercati

Come detto, i PMI danno una (piccola) scossa ai mercati. Inizialmente, la prima spinta è arrivata dai dati dell’indice PMI manifatturiero che in Europa ha registrato numeri in ripresa a luglio. A sorprendere, in particolare, è stata l’Italia con i suoi 51,9 punti. L’Italia, ricordiamo, è stata la nazione che per prima è stata colpita in maniera forte dalla pandemia del Covid-19. Ad ogni modo proprio quei quasi 52 punti hanno permesso al Ftse Mib di chiudere a +1,51% . Un ottimismo che è stato condiviso da tutte le piazze del Vecchio Continente Londra chiude infatti a 2,3%, il Dax arriva a +2,71% e il Cac 40 di Parigi si ferma a +1,85%.

Cosa comprare a Piazza Affari

Guardando al Ftse Mib, invece, vale la pena citare il lungo report di Banca Akros che giudica degni di un buy una serie di titoli. Il primo è l’italofrancese Stm (target a 26,00 euro) e, tra gli altri, anche Cir (0,58 euro), Poste Italiane (10,00 euro), A2a (1,60 euro), CNH Industrial (8,50 euro), Eni (11,50 euro). Invece per titoli come Ferrari (target a 170,00 euro), Fca (10,00 euro), Anima (4,80 euro), Azimut (20 euro), DiaSorin (192,50 euro), Mediobanca (8,50 euro) e, sempre come esempio, Recordati (52 euro) il rating è accumulate.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Cosa comprare a Wall Street

Anche Wall Street procede bene e alle 18.20 (ora italiana) arriva a vedere sull’S&P 500 un +0,8% che diventa 0,9% sul Dow fino alla vetta dell’1,44% sul Nasdaq. Cosa comprare a Wall Street? Tra i report degli analisti spiccano i giudizi positivi di RBC Capital Markets su AbbVie Inc. (NYSE: ABBV) Outperform con target aumentato a $ 127 dai precedenti $ 125. Ma anche quelli di BTIG su Expedia Group Inc. promosso a Buy dal precedente Neutral con un obiettivo di prezzo di $ 100.

Gli eventi più importanti nel calendario macroeconomico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i vari dati macro, come detto, i PMI europei ma anche statunitensi. In questo secondo caso, infatti il PMI di Washington arriva a luglio a 50,9 punti. Meglio di quanto fatto nella precedente rilevazione dove si era fermato a 49,8 punti. Bene anche l’indice ISM manifatturiero, sempre di luglio, in rialzo con 54,2 punti contro i precedenti 52,6.