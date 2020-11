Mai come quest’anno serve particolare attenzione ai sintomi tipici dei malanni stagionali.

Rispetto al solito abbiamo imparato a contattare prontamente il medico e a rimanere a casa per non contagiare gli altri. È sempre meglio non ignorare i malesseri ed intervenire nel modo più adatto.

Tuttavia i raffreddori come ogni autunno e inverno colpiscono più o meno tutti, e spesso non nascondono nulla di preoccupante.

Uno dei sintomi frequenti con cui si ha a che fare è la raucedine. Quella sensazione di gola che gratta e brucia può essere molto fastidiosa. La sentiamo irritata quando parliamo, mangiamo, beviamo o deglutiamo, ma a volte anche solo respirando. In alcuni momenti della giornata la sensazione è insopportabile. Per non parlare della voce che se ne va, lasciandoci afoni e frustrati.

Come risolvere il problema in modo naturale? Può essere utile saperlo nell’attesa di un consulto con il medico, o per non ricorrere eccessivamente ai medicinali da banco.

Sciacqui e gargarismi contro l’infiammazione

Tra i più semplici ma efficaci rimedi naturali contro raucedine e mal di gola abbiamo i gargarismi.

Possiamo preparare diversi tipi di soluzioni con cui disinfettare e lenire la gola irritata.

Un cucchiaino di sale in un bicchiere d’acqua calda è il rimedio più semplice e antico. Il sale è antibatterico, aiuta a ridurre l’infiammazione ed il gonfiore. L’acqua ovviamente non deve essere bollente, ma piacevolmente tiepida.

Gli altri due ingredienti naturali molto indicati per la gola sono limone e miele. Si possono usare insieme per i gargarismi o come tisana. Hanno entrambi proprietà antisettiche ed antinfiammatorie. Il miele dona sollievo alla gola secca e irritata anche perché è emolliente e può calmare la tosse.

Altri ingredienti casalinghi con cui preparare i “rimedi della nonna”, sono acqua e bicarbonato oppure acqua e aceto di mele. Si raccomanda di mettere un cucchiaino dell’uno o dell’altro in un bicchiere d’acqua tiepida e di usare tale soluzione per fare i gargarismi. Potrebbero risultare sgradevoli, ma si può aggiungere un cucchiaino di miele per migliorarne il sapore.

Infusi benefici per la gola

Ci sono molte piante che aiutano a combattere l’infiammazione e a curare la raucedine.

Tra le migliori abbiamo la radice di liquirizia. Può essere usata per la preparazione di risciacqui e gargarismi, ma anche di infusi da bere. Oppure abbiamo la tisana alla malva, che calma la tosse, lenisce il bruciore, è espettorante ed emolliente.

Altre erbe utili per combattere mal di gola, tosse e raucedine sono il timo, l’altea, la piantaggine e la camomilla. Nulla vieta di unire agli infusi anche del miele e del limone per potenziarne l’effetto.

I più semplici ma efficaci rimedi naturali contro raucedine e mal di gola si possono facilmente trovare in erboristeria.