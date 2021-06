A quanti Lettori accade di alzarsi la mattina e sentirsi di cattivo umore senza ragione? Se capita anche solo pochissime volte, magari due o tre all’anno, evidentemente c’è da intervenire su alcune cose da fare prima di andare a letto.

La cosa più importante da capire è che si possono incubare molte cose, sia positive che negative, nel sonno. Sia la gradevolezza che la sgradevolezza possono “crescere” in maniera efficace e ininterrotta quando si dorme. Questo accade ovviamente anche di giorno, ma le distrazioni e le interruzioni sono parecchie, quindi tali sentimenti non vengono elaborati con la stessa efficacia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ripercussioni psicosomatiche

Chi si sveglia la mattina sentendosi nervoso e di cattivo umore evidentemente cova pensieri sgradevoli durante la notte. Questo non riguarda solo la salute mentale, ma anche quella fisica: cattivi pensieri e ansie possono riversarsi come disturbi psicosomatici e creare importanti problemi, nel tempo.

Come fare, dunque, per rimediare? Ecco quali sono i più importanti consigli dei maestri yoga per prepararsi alla miglior dormita che si possa fare.

Una cosa importante è mangiare tre o quattro ore prima di andare a letto. In questo modo, la digestione sarà finita al momento di coricarsi. Poco prima di stendersi, una buona bevuta d’acqua è l’ideale per spegnere gli stimoli della sete notturna e riposare tranquilli.

I più importanti consigli dei maestri yoga per prepararsi alla miglior dormita. L’acqua per purificarsi

Un altro consiglio è di fare una doccia tiepida poco prima di dormire. È importante che non sia calda né fredda. Per molti basta questo a “lavare via”, quasi letteralmente, ansie e pressioni che la giornata carica addosso.

Molti maestri consigliano di usare anche una candela con lo stoppino di cotone alimentata da un qualsiasi tipo di olio naturale. Quello d’oliva, ad esempio, andrà benissimo. Questo serve a purificare la stanza da odori spiacevoli e a creare una piacevole atmosfera.

Tra i più importanti consigli c’è ovviamente anche quello di effettuare alcuni minuti di meditazione, pratica yogica o di canto. Questo aiuterà il cervello a liberarsi della tensione e a riposare meglio.