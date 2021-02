Il nome può cambiare da regione a regione. Ma che siano chiacchiere, frappe o bugie, sono sempre un dolce delizioso. La ricetta classica è conosciuta e apprezzata da tutti. Ma perché non provare una versione ancora più golosa?

I più golosi ameranno queste speciali chiacchiere di Carnevale

Questa ricetta delle chiacchiere è fatta proprio per chi ama i dolci. Trasforma un piatto classico della tradizione italiana, ma senza snaturarlo. Solo rendendolo ancora più gustoso. Oggi prepareremo delle chiacchiere al cacao.

Ingredienti

100gr di farina;

25gr di zucchero;

25gr di cacao amaro in polvere;

un po’ di latte parzialmente scremato;

1 uovo intero;

25gr di burro;

mezza bustina di vanillina;

zucchero a velo;

olio di semi.

Procedimento

Prendiamo una ciotola abbastanza grande. Aggiungiamo prima tutti gli ingredienti in polvere. Quindi la farina setacciata, la vanillina, il cacao amaro e lo zucchero. Mescoliamoli insieme con una spatola. Ora prendiamo il burro e lo facciamo sciogliere in un pentolino o al microonde. Lo facciamo raffreddare e lo aggiungiamo alla ciotola. Dopodiché non ci resta che mettere l’uovo e un cucchiaio di latte. Mescoliamo finché non si inizierà a formare l’impasto e poi lo trasferiamo su una superficie liscia.

Proseguiamo ad impastare con le mani. Si può usare anche la planetaria, seguendo lo stesso ordine degli ingredienti. Quando avremo un impasto liscio è il momento di stendere la pasta. Con il mattarello o con la macchina per la pasta. Le sfoglie dovranno essere sottili. Non ci resta che creare le nostre chiacchiere.

Con un coltello, con la rotella per la pizza o quella per i ravioli. Tagliamo delle strisce di circa 3 centimetri. Se dovessero attaccarsi al piano basterà spargere un po’ di farina. E ora passiamo alla frittura. In una pentola alta, in abbondante olio caldo, tuffiamo 4 chiacchiere. Meglio poche per volta così non si attaccheranno. Quando saranno pronte e avranno cambiato colore possiamo toglierle dall’olio. E trasferirle su della carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Quando si saranno raffreddate si possono mettere su un vassoio. E ricoprirle di una pioggia di zucchero a velo!

Ed ecco perché i più golosi ameranno queste speciali chiacchiere di Carnevale. Se invece si vuole optare per una versione meno calorica, noi dello Staff di ProiezionidiBorsa abbiamo pensato anche a questo. Per scoprire la ricetta basta cliccare qui.