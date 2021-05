I piccioni sono certamente animali molto comuni e facili da incontrare più o meno ovunque. Quando si esce, per esempio, o si va al bar, in questo periodo dell’anno soprattutto è davvero difficile non imbattersi in uno di questi uccelli. In alcune città, sicuramente, questo accade più che in altre, ma comunque stiamo parlando di una situazione che più o meno tutti conosciamo. Il problema sorge quando questi animali si avvicinano anche al nostro balcone, per esempio, rovinando le nostre piante o mangiando il cibo che abbiamo lasciato un attimo sul tavolo. E, per evitare che ciò accada, vogliamo dare un consiglio piuttosto creativo. E il risultato sarà davvero soddisfacente. Infatti, i piccioni non si avvicineranno mai più al nostro balcone neanche per sbaglio grazie a questo oggetto che tutti noi dovremmo avere.

Un falco potrà salvare il nostro balcone

I piccioni hanno paura di alcuni uccelli predatori. Tra questi c’è, senza ombra di dubbio, il falco. Vedendo questo animale sul balcone, infatti, i piccioni non si avvicinerebbero mai e eviterebbero la nostra casa come la peste. Ovviamente, non stiamo parlando di prendere un falco vero nella propria casa. Questo è scontato. Basterà sapere come crearne uno, senza spendere soldi e con degli oggetti facilmente reperibili anche nei nostri appartamenti. Perciò, mettiamoci all’opera e costruiamo il nostro piccolo falco.

Ecco come realizzare un falco in casa con poche e semplici mosse

Partiamo con il dire che il falco che costruiremo da noi non sarà somigliante a quello vero. Dovrà solo averne la forma così che i piccioni, vedendolo da lontano, non avranno l’istinto di avvicinarsi per controllare. Prendiamo una bottiglia di plastica molto resistente, di quelle del succo di frutta per intenderci. Ora, attacchiamo su un lato una stecca di legno che regga nel tempo. Sopra di essa, incolliamo due cartoncini a forma di ali, in modo da dare la forma di uccello alla nostra bottiglia. Adesso, con della vernice, riproduciamo i colori tipici del falco e, se vogliamo essere precisi, con un cartone incolliamo anche il becco accanto al tappo della bottiglia. Attacchiamo quest’ultima in giardino, su di un filo, per esempio, come se fosse sempre in posizione d’attacco. I piccioni non si avvicineranno mai più al nostro balcone neanche per sbaglio grazie a questo oggetto che tutti noi dovremmo avere!

