Con il cambio di stagione non c’è da cambiare o da rinnovare solo il guardaroba. Ma è necessario andare a rivedere pure il proprio regime alimentare. A tal proposito, ecco i piatti migliori da mangiare questo autunno. Ovvero quei piatti che permettono di festeggiare a tavola un periodo che, solo apparentemente rispetto all’estate, è triste e malinconico.

E questo perché l’autunno, in verità, è un periodo di raccolta di tanti prodotti di stagione anche gradevoli da ammirare. Oltre ad essere saporiti, infatti, sono anche variopinti e colorati.

Ecco, allora, alcune idee di ricette per l’autunno, tutte gustose e sfiziose. E in gran parte pure molto facili da preparare.

I piatti migliori da mangiare questo autunno, dalle tagliatelle zucca e noci ai muffin all’arancia

Tagliatelle con zucca e noci. La zucca è diffusamente reperibile nei banchi di frutta e verdura essendo un prodotto tipicamente autunnale. E zucca e noci sono un binomio perfetto per un primo piatto a base di tagliatelle. Possibilmente utilizzando la pasta fresca all’uovo. Da preparare, anche in base ai gusti, con olio extravergine di oliva e l’aggiunta di pecorino e peperoncino. E poi sale e pepe quanto basta.

Straccetti di vitello con radicchio e melagrana. Dal primo piatto autunnale passiamo al secondo. In particolare, proponiamo un piatto sostanzioso e coloratissimo. Stiamo parlando degli straccetti di vitello con radicchio e melagrana. Quest’ultima è un frutto tipico della corrente stagione autunnale. Per rendere, poi, il piatto ancor più energetico e proteico possiamo aggiungere agli straccetti di vitello della pancetta. Ma soltanto dopo averla fatta rosolare un pò in una padella capiente.

Muffin all’arancia. Per colazione, o anche per merenda, possiamo gustare i muffin all’arancia, tipico dolce autunnale. Soffici e perfetti da abbinare a bevande calde, come una tazza di tè. I più golosi, inoltre, a possono ricoprire i muffin con una glassa di cioccolato.