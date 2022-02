Siamo a febbraio e manca pochissimo alla festa più dolce dell’anno: San Valentino.

Una giornata in cui si festeggia l’amore trascorrendo il tempo con il partner e riempiendolo di piccole attenzioni.

Se da un lato il 14 febbraio risulta atteso dagli innamorati in coppie durature, ben diversa è la situazione di coloro che sono single.

In linea di massima si accontenteranno di vedere gli altri festeggiare e si consoleranno il 15 febbraio, giorno di San Faustino, festa dei single.

Eppure, non bisognerebbe già tirare le somme, perché le stelle potrebbero avere dolci sorprese in serbo per i Pesci e questi 4 segni zodiacali.

Sorprese bollenti in arrivo

Ad alcuni segni il mese di febbraio porterà amore e passione in generale, ma non devono preoccuparsi coloro che non vi sono inclusi.

Gli astri, infatti, potrebbero aver altri piani e stare tramando per far loro trascorrere un San Valentino a dir poco indimenticabile.

Spesso, infatti, nella nostra vita potrebbe intervenire il caso e mettere sulla nostra strada qualcuno di speciale.

Un’eventualità in cui i Pesci single ormai non sperano più, il loro cuore infatti non batte più per nessuno da un po’ di tempo. Hanno incontrato tanta gente, ma nessuno in grado di far scattare la scintilla e far venire loro voglia di gettarvisi tra le braccia.

La musica però potrebbe cambiare, la loro passionalità potrebbe risvegliarsi e potrebbe toccare le vette più alte del piacere.

I Pesci e questi 4 segni zodiacali da single potrebbero fare interessanti incontri fortunati e vivere un San Valentino inaspettatamente piccante

I single nati sotto il segno del Capricorno probabilmente non si ricorderanno neanche dell’esistenza di San Valentino. Sono troppo assorbiti dal lavoro per guardarsi attorno. Eppure, è proprio quando si pensa ad altro, che le coincidenze potrebbero stupire.

Ad arrestare la loro frenetica routine potrebbe spuntare qualcuno in grado di far loro assaporare un po’ di dolce calma.

La Vergine è davvero stanca e dopo tante delusioni ha appeso l’amore al chiodo. Non si aspetta più niente e sa bene che difficilmente qualcuno potrebbe rompere la sua barriera di protezione.

Non ha messo in conto che potrebbe esservi una qualche persona in grado di stuzzicarla e portarla a fare scintille come non succede da tempo.

I Gemelli non hanno occhi che per i propri amici, sono loro a venire prima di tutto. In una comitiva così ben assortita come la loro, potrebbero cominciare particolari giochi di sguardi. Una nuova luce potrebbe far guardare una persona nota in modo diverso e un’attrazione travolgente potrebbe rapidamente infiammarli.

Diversa la situazione della Bilancia, stanca delle solite e noiose frequentazioni. Non dovrà però lasciarsi convincere dal proprio stato d’animo a rinchiudersi in casa, perché durante qualche uscita potrebbe incrociare qualcuno che le farà cambiare idea.

Basterà davvero poco affinché la situazione da fredda diventi davvero ardente.

Lettura consigliata

Oltre all’ascendente anche il discendente influenza passione e amore tra i segni zodiacali e si calcola così