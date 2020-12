Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ogni sei mesi, salta fuori dal cilindro una nuova dieta miracolosa.

Il problema di questi regimi alimentari balzani? Sono restrittivi, non sempre supportati dalla scienza, e in taluni casi possono rivelarsi pericolosi. Tuttavia, se ne capisce il fascino: rimpinzarsi di verdura e vedere i carboidrati col binocolo non è la cosa più eccitante del mondo. Per questo motivo, le diete miracolose (su Instagram se ne vedono a bizzeffe) hanno più che mai attrattiva in prossimità delle feste

Per una perdita di peso sana (e seriamente efficace), la soluzione migliore è attenersi a dei metodi collaudati, consultando un dietologo.

Quali sono, quindi, i pericoli della dieta prima delle feste di Natale?

ProiezionidiBorsa ha raggruppato le diete più assurde e nocive trovate negli anni su Internet.

Lupi mannari e fame da lupo

La Werewolf Diet, “dieta del Lupo Mannaro”.

Consiste nell’ingerire solamente acqua, succo di frutta o verdura per 24 ore, durante la luna piena o la luna nuova. Non solo si impedisce la masticazione (che è una digestione meccanica), ma è un esperimento fallimentare, perché il peso perso viene subito recuperato. Inoltre, i succhi sono pieni di zuccheri, che ingeriti in forma liquida vengono automaticamente assorbiti dal nostro organismo, facendo in sostanza più male che bene.

La dieta dei “dieci morsi”.

Letteralmente è ciò che si legge: sono consentiti soltanto dieci morsi al giorno. Sorprendentemente, a idearla è stato un professionista, il dott. Alwin Lewis. Il suo regime prevede di saltare la colazione, quindi mangiare solo 5 bocconi a pranzo e 5 bocconi a cena.

Si fa la fine di Fantozzi nella clinica del dimagrimento, davanti al piatto di polpette.

I rischi vanno dalle palpitazioni cardiache a una diminuzione delle difese immunitarie, senza contare la stanchezza cronica.

Bambini e batuffoli di cotone

Si parla di pappe per bambini, quindi, la fascia d’età in cui mangiarle resta quella della prima infanzia. Eppure, c’è chi spergiura sull’efficacia di questa dieta per infanti. Anziché mangiare cibo vero e sano, si sostituiscono la colazione e il pranzo con 14 vasetti di omogenizzati.

Inutile dire che gli alimenti per bambini mancano delle quantità adeguate di fibre, grassi e proteine per sostentare un adulto sano. Il motivo è che la pappetta è indicata per degli esseri viventi che hanno dei sistemi digestivi meno sviluppati, come malati, anziani o, appunto, bambini.

Quest’ultima dieta è palesemente stupida e pericolosa, ma purtroppo, qualcuno l’ha seguita. Invece di nutrirsi normalmente, si ingeriscono cinque batuffoli di cotone immersi nel succo d’arancia, nella limonata oppure in un frullato, per saziarsi. Al di là dell’idiozia di questa soluzione, i batuffoli di cotone sono concepiti per essere sterili, quindi sono pieni di acqua ossigenata o altre sostanze. Non finisce qui: gli esperti dicono anche che mangiarli potrebbe ostruire gravemente il tratto intestinale, e potrebbe costare la vita.

Questi erano alcuni dei pericoli della dieta prima delle feste di Natale. Se il cruccio è sfoggiare una linea invidiabile, meglio procedere con sale in zucca e senza mettere rischiare di farsi del male.