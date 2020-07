A volte il loro lavoro è bistrattato e non riconosciuto. Sono educatrici, cuoche, sarte, badanti, a volte anche medici. A chi ci riferiamo? Alle casalinghe, che corrono tutta la giornata indietro a figli e mariti oltre che a cucinare e rassettare la casa.

Sapete però che spesso rischiano anche molto? Cosa significa?

Oggi andremo a illustrare i pericoli a cui ogni giorno sono soggette le casalinghe per eventuali intossicazioni.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Le intossicazioni domestiche

Ci sono cose che facciamo ogni giorno ritenute “normali” ma che in realtà arrecano gravi danni alla salute, specie a quella delle casalinghe.

L‘uso dei detersivi

L’ammoniaca, gli anti calcare, la candeggina e gli ammorbidenti sono tra le principali cause delle intossicazioni domestiche.

Gli ammorbidenti

Questi, usati ad ogni lavaggio, col tempo arrecano seri danni alla salute. Le sostanze tossiche in esso contenute persistono sui vestiti e vengono assorbite dalla pelle. La maggior parte di queste sostanze sono derivati del petrolio e prodotti sintetici cancerogeni ed altamente inquinanti. L’uso dell’ammorbidente può essere sostituito da quello di sostanze naturali ugualmente valide.

L’ammoniaca fra i I pericoli a cui ogni giorno sono soggette le casalinghe

Altrettanto tossica può essere l’ammoniaca. La sua inalazione provoca irritazione alla gola ed alle vie respiratorie, edemi polmonari. Può ustionare la pelle e arrecare seri danni agli occhi.

La candeggina

La candeggina non è da meno. Se inalata può infatti provocare problemi respiratori, asma, irritazione alla gola ed agli occhi. Pericolosa soprattutto per i bambini perché è stato dimostrato, tra le varie cose, che ne indebolisce il sistema immunitario.

Ammoniaca e candeggina associate causano la formazione di clorammine, che hanno effetti tossici per la salute umana. Per attenuare la pericolosità di questi prodotti bisogna far arieggiare la casa durante e dopo il loro utilizzo. Sarebbe ideale preferire l’utilizzo di prodotti naturali, evitando questo prodotti chimici aggressivi e spesso dannosi sia per l’ambiente che per gli abitanti della casa.