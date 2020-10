Avete voglia di un pasto veloce e completo? Oppure siete alla ricerca di un antipasto per stupire i vostri cari? Vi veniamo in aiuto noi di ProiezionidiBorsa.

Ecco un piatto gustoso e rustico, i peperoni imbottiti, una gustosa e colorata ricetta del Sud Italia.

Gli ingredienti occorrenti

a) 4 peperoni grandi, ovvero 800 grammi circa;

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

b) 300 grammi di vitello macinato;

c) 150 grammi di salsiccia;

d) 100 grammi di mollica di pane raffermo;

e) 50 grammi di parmigiano reggiano DOP;

f) 50 grammi di pecorino DOP;

g) 150 grammi di latte vaccino intero;

h) 2 uova medie;

i) 1 spicchio di aglio;

l) prezzemolo da tritare quanto basta;

m) sale fino quanto basta;

n) pan grattato quanto basta;

o) pepe nero quanto basta.

Il procedimento per preparare questa gustosa e colorata ricetta del Sud Italia

Per prima cosa, tagliate grossolanamente il pane raffermo, soprattutto la parte della mollica, e riponetelo in una ciotola.

Versate, quindi, del latte intero fino ad inzupparlo del tutto. Nel frattempo, eliminate il budello dalla salsiccia e adagiatela in un piatto.

Aggiungete anche la carne trita bovina e, a seguire, il parmigiano e il pecorino nelle quantità indicate.

Aggiungete anche l’aglio schiacciato e tritato finemente, due uova intere, il sale, il pepe e il prezzemolo. Unite anche il pane imbevuto di latte, facendo attenzione a strizzarlo adeguatamente.

Ancora poco e la gustosa e colorata ricetta del Sud Italia sarà pronta!

Proseguite nella preparazione impastando l’intero composto con le mani. Lavate e asciugate i peperoni, privateli dei semi e della parte bianca al loro interno e tagliateli per lungo a metà.

Mescolate a parte il pangrattato e altro parmigiano grattugiato.

A questo punto, riempite le barchette che avete formato dai peperoni crudi e cospargete la loro superficie con un filo di olio e parmigiano.

Metteteli in forno a 180° per circa quaranta minuti. In particolare, per formare la loro caratteristica crosticina, metteteli in forno a modalità ventilata per ancora venti minuti.

Vi è piaciuto questo articolo dedicato alla preparazione dei peperoni imbottiti, una gustosa e colorata ricetta del Sud Italia? Se siete appassionati di cucina regionale, non perdetevi questo approfondimento sui fegatini alla toscana.