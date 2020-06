I pensionati saranno sfortunati per colpa della quota contributiva. Il motivo? Eccolo. Raggiungere la pensione è il sogno di tutti dopo una vita trascorsa a lavoro. Nell’anno 2021 qualcosa cambierà e non sarà come tutti si aspettano: l’assegno pensionistico sarà più basso. I pensionati saranno sfortunati per colpa della quota contributiva che subirà una riduzione.

Ad inizio giugno è subentrato un nuovo decreto che ha rivisto i coefficienti e ora con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale tutto è diventato realtà. La revisione avviene ogni tre anni, in questo caso molti hanno sperato che ciò non avvenisse. L’emergenza sanitaria non ha prodotto gli effetti sperati per i pensionati del 2021 ed ora sono consapevoli a cosa vanno incontro. Le imprecazioni non mancano.

I coefficienti di ieri e quelli futuri

I coefficienti di trasformazione del montante contributivo erano compresi tra il 4,20% per chi lasciava il lavoro a 57 anni di età ed il 6,513% per chi andava in pensione a 71 anni. Ma da giugno la situazione è ben diversa e per i pensionati futuri le percentuali si riducono, per i primi al 4,186% e per i secondi al 6,466%.

Facciamo un esempio per capirci

Il futuro pensionato di 67 anni compiuti nel 2021 che ha meno di 18 anni di contributi a fine anno 1995, con un montante contributivo di 681 mila euro troverà meno soldi nell’assegno. Parliamo di 300 euro in meno di pensione rispetto ai preventivati 64mila euro di un anno fa.

Ci sono i baciati dalla fortuna

Non per tutti va male. Infatti vediamo il caso del lavoratore che va in pensione ed ha accumulato nell’arco della sua vita lavorativa almeno 18 anni di contributi entro la fine del 1995. In questo caso si prende un montante contributivo di 100mila euro, derivante da uno stipendio annuo di 30mila. Infatti numeri alla mano la quota di pensione scenderà di 29 euro lordi annuali.

I nuovi coefficienti non interesseranno dal 1° gennaio 2021 le pensioni attualmente erogate o quelle a cui si accederà entro la fine di quest’anno. I pensionati saranno sfortunati per colpa della quota contributiva. La notizia sta facendo il giro dei social. Il malumore serpeggia ma ritornare indietro non si può. Le tasche dei pensionati saranno più leggere.