Una cosa va spiegata bene alle persone. Nella speranza che la capiscano. Investire non significa automaticamente vedere un ritorno positivo dall’investimento. Anzi, il più delle volte è vero il contrario. Con questo non vogliamo spaventarvi, ma solo essere più realisti. E farvi capire anche perché, la stragrande maggioranza delle volte, un investimento possa rivelarsi sbagliato. Le motivazioni sono essenzialmente due. Il fai-da-te e la scelta sbagliata dell’investimento stesso, spesso causata dal primo punto. Investire è una cosa seria. Farlo da soli, spesso, no. Quali sono i peggiori investimenti da fare oggi se vuoi perdere dei soldi, quindi? Vediamoli. E speriamo che impariate ad evitarli.

E, prima di fare questo, un punto molto importante da sottolineare. Mai investire soldi che non possiate permettervi di perdere. Mai fare investimenti con soldi e denaro che vi serva per cose indispensabili. Fare investimenti è utile, molto utile. Ma investire privandovi di beni o servizi primari nel farlo è sbagliato, molto sbagliato. E non va fatto. Ci possono essere molti investimenti finanziari destinati ad un esito negativo. Magari perché già le premesse non erano buone, ma voi non lo avete capito. Detto questo, procediamo.

Come riconoscere un cattivo investimento? Soprattutto pensando che investire non è una scienza esatta? Esiste una sola semplice regola. Bisogna investire sempre e solo in investimenti che facciano guadagnare più soldi di quanto siano costati. Bella forza, direte voi! E’ logico, no? Certo, ma perché allora non ci riescono tutti? Anzi, perché ci riescono in pochi? Semplice. Perché in realtà la gente non fa questo. Investe in ciò che gli piace, non in ciò che può essere remunerativo. La frase sopra riportata vuol dire una cosa sola. Anche se un investimento sembra certo e remunerativo. bisogna esaminarlo bene, anzi benissimo.

I peggiori investimenti da fare oggi se vuoi perdere dei soldi

Se non fate così, non riuscirete mai a guadagnare sul serio. Bisogna saper valutare gli investimenti. E concentrarsi su di essi. Indipendentemente dal fatto che vi possano piacere o meno.

La lista dei peggiori investimenti da fare oggi se vuoi perdere dei soldi comincia dai partenariati finanziari. In pratica una S.a.s. Cioè una società in accomandita semplice. Con un un socio accomandatario e uno o più soci accomandanti. L’intenzione sarebbe quella di limitare la responsabilità dei soci accomandanti solo verso gli investimenti finanziari. Oggi è in totale abbandono. A causa delle imposte differite. Che non sempre fanno recuperare agli investitori le somme impegnate. Soprattutto nel breve termine.

Investire nei paradisi fiscali è un altro dei peggiori investimenti da fare. Sì, perché chi lo fa lo fa principalmente per differire le imposte sul reddito. Cioè per non pagare le tasse. Ma questa strategia funziona solo se si hanno grandi somme di redditi passivi. Non certo per i redditi da lavoro. Non fate questo grave errore. I paradisi fiscali non sono qualcosa da toccare se non avete davvero tanti soldi. Fidatevi.

Investire in pietre preziose è uno degli errori peggiori che si possano fare. Eppure le persone continuano a farlo. La recente truffa sui “diamanti da investimento” perpetrata da diverse banche italiane ne è una prova lampante. Il problema è che le persone sono ignoranti, cioè non sanno, e credono di essere più furbe degli altri. La preda perfetta per i truffatori. Anche se vestiti da banche, come ha determinato la giustizia.

Altre cose in cui non mettere i propri soldi

Non mettete i vostri sudati risparmi in oggetti da collezione. Vale quanto detto per le pietre preziose prima. Se non siete degli esperti, ci sono alte probabilità che vi fregheranno. Quelli come voi i truffatori li aspettano a braccia aperte. E pure investire in titoli azionari o obbligazionari, se non si sa cosa si stia facendo, perché si stiano comprando quei titoli piuttosto che altri, è sbagliato. E non fa per voi, se non lo sapete fare. Ecco perché esistono i professionisti dell’investimento. Cioè i consulenti.

Infine, altre due cose da evitare se non volete perdere soldi. Investire in una start up di cui non comprendete il business. E soprattutto, provare ad aprire un ristorante o un pub se non siete del mestiere. E magari lo volete fare solo perché una certa cosa è di moda. Questi sono veramente i peggiori investimenti da fare oggi se vuoi perdere dei soldi.