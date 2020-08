I passi decisivi per risparmiare sul serio. Perché è una cosa che è seriamente possibile fare. Anche se a voi non sembra. Non ci credete? In pochi minuti vedrete che è così. Continuate a leggere per scoprire i passi decisivi per risparmiare sul serio.

Per risparmiare sul serio occorrono innanzitutto gli strumenti giusti. Che sono essenzialmente due. Primo, una buona pianificazione finanziaria. Secondo, costanza nel risparmio. Ed è tutto qui. Se avete questi due strumenti, potete fare tutto. Potete risparmiare per qualsiasi cosa. Vacanza, casa, macchina, cena fuori, vizi. Qualsiasi cosa. Non solo. Ma accantonare denaro fornisce un altro enorme vantaggio. La possibilità di fronteggiare potenziali imprevisti con molta più tranquillità e serenità.

Ma cosa incentiva un essere umano a risparmiare? Quanto contribuisce al risparmio prefissarsi un obiettivo da raggiungere? Diversi studi in materia forniscono le risposte. E noi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa siamo andati a ricercarli per voi.

I passi decisivi per risparmiare sul serio

Fondamentale è avere un obiettivo da raggiungere. Questo incrementa la propensione e l’effettivo tasso di risparmio. La definizione di obiettivi rappresenta una vera spinta all’azione. E gli strumenti digitali con funzionalità specifiche possono aiutare l’individuo in questo scopo. Gli studi evidenziano poi un altro aspetto interessante. Le persone risparmiano di più per ottenere obiettivi più difficili. Come quelli che richiedano un importo maggiore in un lasso di tempo più breve. Sempre questi studi dicono che, invece, la natura dell’obiettivo non ha un impatto significativo su quanto viene risparmiato dalle persone. Non si risparmia di più per comprarsi una macchina rispetto ad una casa, per intendersi.

Qual è il risultato chiave che emerge, in definitiva? E’ che il fissare obiettivi ha un effetto positivo sul risparmio. Il margine di successo è ancora maggiore in determinate circostanze. Nello specifico, dove gli individui siano supportati nel fissare e nel raggiungere obiettivi. E, per farlo, siano coadiuvati da meccanismi automatici che aiutino a dare ulteriore costanza.

Le caratteristiche e gli obiettivi

Poche e ben delineate. Meno di un anno di tempo. 2.500 euro in media. Risparmi immobilizzati in fondi di investimento a basso rischio e facilmente liquidabili. Per auto, casa e risparmio generico si risparmia per più tempo. In media 5 mesi in più che per viaggi ed altre categorie generiche associate insieme. La cifra monetaria stanziata per case e veicoli è mediamente la più alta dei vari settori. Per queste cose si risparmia circa il doppio che per le altre.

Qualche altra parola per un aspetto spesso sottovalutato. E che invece è tutto. Quant’è la percentuale di raggiungimento degli obiettivi? Circa il 30%. Cioè ci si riesce 3 volte su 10. Non alta. E un’altra cosa. Qual è la categoria per cui si ottiene una percentuale di raggiungimento dell’obiettivo maggiore? Il risparmio generico. Senza alcuno scopo specifico. E sono donne ed anziani a riuscirci di più.