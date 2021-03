Quando si decide di utilizzare la lavastoviglie, spesso non si fa caso ad alcuni accorgimenti utili che possono essere determinanti nel farci risparmiare tempo e soldi. Infatti, capita di pensare solamente a lavare le stoviglie il più velocemente possibile senza però capire il rischio di perdere tempo e di spendere di più se non si fa attenzione ad alcune cose.

Noi esperti di PropiezionidiBorsa, in un nostro precedente articolo, abbiamo descritto come poter risparmiare concentrandosi sul tipo di lavastoviglie sull’uso del brillantante e dell’eco prelavaggio. In questa sede, invece, sarà esaminato più approfonditamente il carico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Da questo, infatti, dipendono molti vantaggi sia per le stoviglie, sia per il risparmio di tempo ma soprattutto per il risparmio di denaro. Pertanto qui seguito descriveremo innanzitutto i vantaggi di un buon carico. Successivamente, i passaggi su come caricare bene la lavastoviglie per un super risparmio di soldi e di tempo.

I vantaggi di una lavastoviglie ottimamente caricata

Iniziando dai vantaggi di un carico ben fatto, bisogna dire che, se la lavastoviglie è ben caricata, si può avere un risparmio in termini di acqua da un lato e meno spreco di corrente elettrica dall’altro.

È facile intuire come un risparmio in tal senso si andrà a configurare sulle bollette perché risulteranno essere meno care. Il primo motivo è perché si faranno meno lavaggi se il carico è ben ottimizzato, e poi perché verrà sprecata solo l’acqua che serve per il lavaggio.

È risaputo, infatti, che lavare a mano porta ad avere più consumo di acqua corrente. Inoltre vi sono altri due vantaggi. Il primo è che le stoviglie (non tutte ed andremo a vedere quali non mettere in lavastoviglie) non si rovineranno. Il secondo, se messe le stoviglie sono messe bene, non bisognerà perdere tempo nel rilavarle.

I consigli su come caricare la lavastoviglie

Definiti quelli che possono essere i vantaggi, andiamo adesso ad esaminare i passaggi su come caricare bene la lavastoviglie per un super risparmio di soldi e di tempo.

Per prima cosa è importante riporre a testa in giù ed in una posizione stabile tazzine e tazze per evitare che mentre c’è il lavaggio in corso si ribaltino.

Poi è fondamentale non sovrapporre assolutamente le stoviglie. Il rischio principale è un loro lavaggio a metà.

Vale anche per i piatti (che devono essere riposti nelle griglie apposite) e per le posate (rigorosamente a testa in su) se no si rischia che rimangano sporchi e si deve fare un ulteriore lavaggio.

Ecco il motivo per cui è bene fare una separazione perfetta. Pertanto tazze, bicchieri e tazzine, nella parte superiore dove acqua e calore sono meno intensi. Mentre la parte inferiore è bene lasciarla alle pentole e ai piatti che hanno bisogno di più acqua e calore.

È sempre bene caricare al massimo facendo attenzione a cosa caricare

Ultimi suggerimenti sono quelli per cui è importante sfruttare al massimo lo spazio della lavastoviglie e sapere cosa mettervi dentro. Il motivo del primo suggerimento è molto semplice. Più si sfrutta al massimo la totalità dello spazio e meno lavaggi a mezzo carico si faranno.

Con la conseguenza positiva di sprecare meno acqua e meno luce. Sul secondo suggerimento, invece, come detto precedentemente vi sono alcune utensili che è meglio non mettere dentro la lavastoviglie. In particolare, sono da evitare di lavare in questo modo le pentole e gli utensili di bronzo.

Questo vale anche per i cucchiai di legno ma anche per il cosiddetto servizio buono e decorato a mano. Si potrebbero danneggiare a contatto con le alte temperature. Ecco quindi, quali sono i consigli ed i passaggi su come caricare bene la lavastoviglie per un super risparmio di soldi e di tempo.