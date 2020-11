Novembre è uno degli ultimi mesi dell’anno e segna il passaggio dall’estate all’autunno. Molte tradizioni culinarie sono legate a questo mese, che vede protagonista la festa d’Ognissanti e la commemorazione dei defunti. Ogni regione d’Italia ha la sua ricetta tipica per quanto riguarda questi giorni di ricorrenza e presenta piatti della tradizione da mangiare, magari in famiglia.

La Sardegna non fa eccezione e ci presenta la ricetta dei papassini, biscotti sardi d’Ognissanti.

Il nome deriva dall’uva passa contenuta nei biscotti, che va a conferire alla preparazione un sapore unico e speciale. Vediamo come possiamo preparare in casa i papassini, biscotti sardi d’Ognissanti.

Ingredienti

a) 500 gr di farina;

b) 200 gr di strutto;

c) 130 gr di mandorle pelate;

d) 80 gr di latte tiepido;

e) 2 gr di estratto di mandorla;

f) 200 gr di zucchero;

g) 130 gr di uvetta;

h) due uova medie;

i) 1 gr di ammoniaca per dolci;

l) 150 gr di zucchero a velo;

m) due albumi d’uovo;

n) codette colorate.

I papassini, biscotti sardi d’Ognissanti

Per prima cosa bisogna ammollare l’uvetta in acqua tiepida. Tostare le mandorle e tritarle in modo grossolano con un coltello. Mischiare l’ammoniaca nel latte tiepido e scolare le uvette dalla loro acqua, strizzandole.

In un’ampia ciotola versare la farina con lo zucchero, aggiungere poi lo strutto e lavorare l’impasto con le mani, aggiungere quindi le uova.

Aromatizzare l’impasto con l’estratto di mandorle e aggiungere il latte dove abbiamo già sciolto l’ammoniaca. Aggiungere infine le mandorle e le uvette ammorbidite. Ottenere un panetto omogeneo e metterlo in frigo per circa un’oretta di riposo.

Stendere col mattarello l’impasto su di una spianatoia. Ottenere una sfoglia di un cm e ricavare dalla pasta stesa dei rombi con l’aiuto degli stampini per biscotti. Accendere il forno a 180° ventilato e infornare i biscotti per circa mezz’ora. Realizzare la glassa per i biscotti con gli albumi d’uovo e lo zucchero a velo.

Mescolare l’albume con lo zucchero fino a ottenere un composto che somiglierà a una meringa. Ricoprire i biscotti col composto ottenuto e guarnire con le codette. I papassini sono dunque pronti e si conservano per una settimana in una latta. L’impasto può essere congelato.

I papassini, biscotti sardi d’Ognissanti, sono dunque pronti.