Pensavamo di essercene liberati e invece stanno ritornando di nuovo di tendenza. Ormai è chiaro che questi ultimi anni stiano riprendendo e rielaborando la moda del ventennio ’90 e 2000. Abbiamo visto giacche, camicie e borse di jeans tornare di moda.

Era questione di tempo prima che si tornasse alle maxi zeppe o ai codini space buns anche per fare sport. Quindi della moda di quegli anni era rimasto solo lui, il jeans a vita bassa. Si sa che la moda è ciclica, quindi per qualche altro anno ci toccherà vedere in giro pance e schiene scoperte.

Ma come tutti i capi d’abbigliamento è sempre bene conoscere quello che fa al caso nostro. Seguire la moda può essere importante, certo, ma non se non ci valorizza. Meglio optare per capi o accessori che ci facciano sembrare incredibili e al nostro meglio.

I pantaloni a vita bassa stanno tornando di moda ma attenzione perché questo e altri 5 errori ci fanno sembrare più basse

E purtroppo il jeans a vita bassa non è tra questi, almeno non per tutti. Se già non si è molto alte e si ha un fisico poco longilineo questi modelli ci appiattiscono. Sembreremo più basse e tozze anche se in realtà non lo siamo. Scegliamo un modello a vita media o a vita alta per guadagnare centimetri.

Un altro errore comune che può farci sembrare molto più basse è la lunghezza dell’orlo del pantalone. Abbiamo visto che anche i pantaloni a palazzo o a zampa sono ritornati alla ribalta. Se vogliamo indossarli è importante che siano della lunghezza giusta, non che tocchino a terra. Non solo rovineremo il pantalone ma sembrerà che siano troppo lunghi per noi. Idem nel caso dei risvolti dei jeans, è ammesso un solo risvolto di pochi centimetri. Più giri o più spessi andranno ad accorciarci ulteriormente.

No ai vestiti over e senza forma

Scegliamo modelli svasati e non troppo attillati. Meglio se con la gonna che scende leggermente a campana e più stretta in vita. Senza un fisico longilineo risulterà in un effetto “tappo”.

Diciamo addio alle maxi borse di Mary Poppins se la Natura ci ha fatto alte meno di 1 metro e 70. Borse giganti più grandi di noi ci faranno sembrare più corte, preferiamo modelli medi o pochette.

Per finire attenzione alle scarpe con il laccetto o la cavigliera. Se non si è molto alte questi modelli spezzano la figura e il risultato non è una gamba slanciata. Anche se si è snelle si rischia di sembrare più robuste e diversi centimetri più basse.

Insomma, i pantaloni a vita bassa stanno tornando come negli anni ’90 e 2000. Indossiamoli se ci piacciono ma teniamo sempre presente che non sono adatti a tutti i fisici. Meglio concentrarci su capi che possono slanciare la figura e farci guadagnare qualche centimetro.

