D’estate il nostro guardaroba imposta la modalità “fresco e antisudore”, arricchendosi di una serie di capi a prova del Sole più cocente. I tessuti diventano leggeri, traspiranti, quasi impalpabili. Le lunghezze, invece, si accorciano, sia sotto che sopra, e si iniziano a mostrare lembi di pelle.

Chiaramente, questo sarebbe inevitabile in spiaggia, anche se potremmo sfoggiare dei copricostumi alternativi al pareo e che stanno spopolando. Tuttavia, anche i look per la città sono sempre più scoprenti e soprattutto il settore dei pantaloni si riempie di modelli lunghi pochi centimetri.

Gli short ne sono un esempio che, dalle versioni più castigate a quelle più audaci, lasciano a nudo le cosce, arrivando poco sotto i glutei. Non tutte le donne, però, si sentono a proprio agio con questo capo d’abbigliamento tipico dell’estate, che lascia in bella mostra cellulite, capillari e flaccidità.

Per questo, nell’insidioso ma attraente regno dei pantaloncini, sta spopolando un nuovo modello, altrettanto fresco e per essere “svestite” al punto giusto.

I pantaloncini più cool dell’estate sono snellenti e arrivano al ginocchio

A fianco agli short inguinali, ma anche come valida alternativa ai classici pinocchietti, ci sono loro: i bermuda. Questo modello di pantaloncino è un prestito dal guardaroba maschile che, ormai da vari decenni, viene confezionato appositamente per le donne. Il taglio rimane quello originale, retto e largo sulle cosce, ma anche la lunghezza non subisce rivoluzioni.

I bermuda, pur passando le generazioni, rimangono sempre quei pantaloncini poco sopra il ginocchio. L’orlo, infatti, sfiora appena la rotula mentre la parte della cintola è generalmente a vita alta. Nel complesso, quindi, i bermuda permettono di snellire le gambe, partendo dalle caviglie e fino ad arrivare alle cosce. Poi, riescono anche a slanciare otticamente la figura, in particolare quando il taglio è leggermente scampanato e poco più corto.

Soprattutto, però, i bermuda permettono di coprire le cosce, nascondendo inestetismi come capillari, cellulite e adiposità, ma senza rinunciare a uno dei capi must dell’estate: i pantaloncini.

Modelli da non perdersi

Quindi, i bermuda sono i pantaloncini più cool dell’estate 2022, adorati dalle donne di ogni età per l’effetto snellente, la loro vestibilità e la lunghezza.

Per quanto riguarda il taglio impazza quello tradizionale, retto e largo. Nonostante ciò, è di moda anche la versione con pinces, prevalentemente in popeline di cotone.

Come altri materiali si possono valutare la viscosa e il lino per look più eleganti. Il jeans, invece, si conferma sempre un must ma per look casual da giorno.

Infine, per quanto riguarda i colori, via libera ai pastello, alle sfumature del bianco e del beige e alle tinte accese del rosa e del blu.

