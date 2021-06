Quando pensiamo ai pancake pensiamo alle grasse e ricche colazioni americane. Per quanto buone sono troppo cariche di grassi e calorie che non fanno altro che nuocere alla salute sul lungo termine.

Vediamo come possiamo prendere spunto per una buona ricetta salata e non dolce con i pancake.

I pancake salati con questi gustosi legumi per una ricetta estiva vegetariana

I pisellini verdi si prestano perfettamente ad una ricetta leggera e vegetariana. Prepariamo gli ingredienti per dei pancake salati ai piselli:

150 g di piselli sgocciolati;

50 ml di latte;

40 g di parmigiano;

20 g di farina;

1 uovo;

sale e pepe q.b.

Adesso passiamo alla preparazione e frulliamo i piselli con un mixer, aggiungendo farina, latte, parmigiano e l’uovo. Successivamente scaldiamo una padella con un filo d’olio e via via prepariamo i pancake stendendo il composto con un cucchiaio.

Normalmente con queste dosi saremo capaci di cucinare 10 pancake. Una volta che abbiamo steso il composto nella padella facciamo attenzione. Quando vediamo dei buchetti che appaiono in superficie, è il momento di rigirare il pancake sull’altro lato. Mettiamoli a cuocere sull’altra superficie e attendiamo che siano ben cotti. Togliamoli dal fuoco e serviamoli ben caldi e dorati.

Come servirli

Si possono servire come antipasto oppure anche come aperitivo o per accompagnare un secondo. Esiste anche una variante deliziosa che vede in aggiunta spinaci e pecorino nel composto, con qualche manciata di pinoli. I pancake salati con questi gustosi legumi per una ricetta estiva vegetariana ma possiamo anche farli vegani.

Se vogliamo una variante senza uovo e latte, sostituiamo con prodotti vegani, quali tofu, formaggi vegetali. Al posto del latte usiamo latte di soia, riso o mandorle e invece di usare l’uovo prendiamo una patata media bollita. Questa servirà per unire ed amalgamare il composto e darà un sapore più corposo ai nostri pancake.