I pancake light cacao e arancia per una colazione leggera da leccarsi i baffi. La colazione è senza ombra di dubbio il pasto più importante della giornata. Lo ribadiscono tantissimi nutrizionisti e dietologi, ed il motivo sembra essere abbastanza chiaro. Gli alimenti che assumiamo subito dopo esserci svegliati sono quelli, che più di tutti, ci daranno la carica per affrontare la giornata. Sebbene è altrettanto importante nutrirsi correttamente a pranzo e a cena, la scelta di cosa mangiare a colazione risulta vitale per una buona alimentazione. Non a caso ogni cultura ha sviluppato una propria idea riguardo a questo pasto, e infatti nel mondo non tutti fanno colazione allo stesso modo.

La cultura americana

Chiunque abbia viaggiato all’estero, ad esempio in Inghilterra o in America, avrà notato una grande differenza nella colazione. Soprattutto nel continente americano, ma anche in Gran Bretagna, le persone hanno una concezione molto diversa da quella italiana. Innanzitutto i cibi che compongono il pasto sono principalmente salati. Inoltre le quantità degli alimenti sono nettamente superiori a quelle a cui siamo abituati.

Gli americani infatti preferiscono mangiare di più la mattina, per riuscire a non arrivare affamati al pranzo e cercare dunque di mangiare meno. Una ricetta che fa parte di questo tipo di colazione, e che sta spopolando anche in Italia, è quella del pancake. Questo piatto buonissimo e carico di proteine è impossibile non trovarlo sulle tavole americane la mattina. I metodi per cucinare questa ricetta sono veramente tanti. In questo articolo ne proponiamo uno che, oltre ad essere gustosissimo, è anche magro e poco calorico. Ecco dunque come preparare i pancake light cacao e arancia per una colazione leggera da leccarsi i baffi.

La scorza d’arancia

Anche se il pancake è un piatto molto buono e gustoso, può anche essere molto pesante. Eppure con qualche trucco, si potrà rendere questa ricetta meno calorica, mantenendo però lo stesso apporto di energia. Per far ciò intanto si consiglia di utilizzare l’albume d’uovo al posto delle uova, e la farina integrale, che ha un basso indice glicemico. Gli altri ingredienti necessari sono il cacao amaro in polvere, delle scorze d’arancia e dello yogurt greco.

Frullare il tutto e cuocere in padella da entrambi i lati. Una volta che l’impasto sarà pronto e compatto, si potrà passare al condimento. Una passata di succo di arancia e un altro po’ di cacao in polvere saranno il topping perfetto per questa ricetta. In pochi minuti dunque, il piatto sarà pronto per essere servito. In questo modo ci si potrà godere una colazione piena di energia e di gusto, ma senza preoccuparsi della linea. Ecco dunque come preparare i pancake light cacao e arancia per una colazione leggera da leccarsi i baffi.