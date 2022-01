I pagamenti INPS di pensioni e NASPI o assegno unico e reddito di cittadinanza arriveranno in questi giorni di febbraio 

Da domani 1° febbraio ripartirà un nuovo giro di pagamenti INPS con competenza febbraio 2022, al netto degli arretrati. In quest’ultimo caso pensiamo, ad esempio, all’assegno unico temporaneo che arriverà questo mese, seppure riferito a gennaio.

Procediamo con ordine, dunque, e vediamo i pagamenti INPS di pensioni e NASPI o assegno unico e le altre prestazioni di competenza dell’Ente di Previdenza.

La ricarica bimestrale della carta acquisti INPS

Così come avvenuto negli anni precedenti, a partire dalla metà di febbraio dovrebbe arrivare la ricarica della carta acquisti INPS. Nello specifico si tratterà di quella relativa al bimestre gennaio-febbraio. In questo caso il “ritardo” in realtà è legato all’elaborazione degli ISEE aggiornati al 2022.

Sempre in tema di Indicatore Sintetico, è importante sapere come calcolare la giacenza media sul conto bancario e/o postale ai fini ISEE.

L’importo della prestazione ammonta a 80 euro (40 euro mensili) ed è rivolto a cittadini che si trovano in condizioni di disagio economico. Potrà essere utilizzato per pagare le utenze luce e gas, farmaci e generi alimentari presso gli esercenti convenzionati.

L’indennità di disoccupazione NASPI-DIS COLL

Nel primo mese dell’anno le disposizioni su questo fronte hanno riguardato eventuali arretrati. Per quelle relative al nuovo anno, e quindi a gennaio 2022, dovremo attendere la seconda settimana di febbraio. In pratica da lunedì prossimo (da giorno 7 in poi) gli aventi diritto dovrebbero acquisire le disposizioni di pagamento.

L’attesa dovrebbe essere relativamente più lunga (qualche settimana in più) per il Bonus 100 euro.

L’assegno ponte temporaneo

Altro flusso di pagamenti atteso da migliaia di aventi diritto riguarda l’Assegno Unico ponte. In attesa dell’assegno universale che partirà da marzo, valgono ancora alcune regole che i beneficiari hanno conosciuto nel 2021. In particolare, e con riferimento all’assegno unico con istanza, nei prossimi giorni arriverà la competenza di gennaio.

Solo a partire dall’entrata a regime dell’assegno universale si dovrebbe assistere alla coincidenza tra mese e periodo di competenza.

I pagamenti INPS di pensioni e NASPI o assegno unico e reddito di cittadinanza arriveranno in questi giorni di febbraio

Veniamo ora a reddito e pensione di cittadinanza, che come sempre saranno pagati in due finestre temporali. La prossima ricarica dovrebbe essere il 15 di febbraio e riguarderà solo una parte degli aventi diritto. Vale a dire chi ha presentato la domanda per la prima volta in assoluto, chi attende arretrati o chi ha rinnovato l’istanza dopo i primi 18 mesi canonici. Oltre alla ricarica, ci sarà l’integrazione dell’assegno temporaneo, competenza gennaio.

Per la ricarica ordinaria di fine mese ci sarà, per forza di cose, un cambio data. A febbraio, infatti, il 27 sarà di domenica, per cui si assisterà o a un anticipo (è più probabile) al 25 o a un rinvio al 28. Al riguardo attendiamo comunicazioni ufficiali da parte di INPS e ne daremo pronta notizia ai nostri Lettori.

Le pensioni di marzo 2022

In chiusura, è ufficiale che a partire dal 23 febbraio (e fino al 1° marzo) inizierà la riscossione delle pensioni di marzo per il canale Poste Italiane. Nessuna novità di rilievo, invece, per chi riceve il vitalizio sul c/c bancario.

Per tutti gli aventi diritto, infine, abbiamo visto come funzionano gli aumenti dei vitalizi da 1.000 o 2.500 e 3.500 euro lordi mensili.

Approfondimento

Poste Italiane avvisa che versare contanti sul libretto di risparmio postale o conto BancoPosta da oggi è più facile.