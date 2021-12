La maggior parte degli italiani amano alla follia gli animali domestici. È infatti raro trovare un contesto casalingo in cui non ce ne sia almeno uno. Soprattutto quando si parla di cani alcuni pensano che ci voglia un’educazione ferrea e rigida. Questo non significa naturalmente arrivare alle mani, atto deprecabile e poco condivisibile in ogni tipo di situazione, ma semplicemente rigidità e rigore. Anche in questo caso però potremmo fare più male che bene. Infatti i padroni non se lo aspetterebbero mai, ma questi sono i comportamenti che spezzano il cuore al nostro cane. Vediamo insieme quali sono e come potremmo diventare in poche mosse dei compagni umani migliori.

Ci sono infatti molti comportamenti che alcune persone mettono in atto per educare il proprio cane, soprattutto quando è cucciolo. Uno di questi è volto ad evitare che salti addosso alla gente per salutarla. Molto spesso per diminuire questo fenomeno partono urla quando si è al chiuso o strattonamenti al guinzaglio quando si è all’aperto. Queste reazioni indurranno l’animale a pensare di aver fatto qualcosa di tremendamente sbagliato e lo porteranno subito a rattristarsi.

Meglio invece chiedere alle persone che si incontra di ignorarlo, in modo che man mano smetta da solo di lasciarsi andare ad eccessive feste. Dare infatti delle risposte negative potrebbe causare al nostro cane delle sensazioni di ansia e stress. Quando questi sentimenti sono innescati si traducono in atti di autoconsolazione o di nervosismo. Se notiamo che il nostro Fido si mordicchia ossessivamente le zampe o si lecca più del dovuto vuol dire che probabilmente l’abbiamo stressato troppo. Infatti, bisogna fare molta attenzione se il cane si comporta in questo strano modo.

Altre piccole cose a cui è meglio prestare molta attenzione

In generale poi è necessario dare dei rinforzi positivi quando si comporta bene, magari dandogli dei biscottini. In questo modo avremo una buona condotta per lungo tempo. Ad esempio se tira durante la passeggiata è necessario fermarsi e aspettare che smetta di puntare in una direzione. Quando l’avrà fatto riprendere una camminata tranquilla e dargli un premio nel momento in cui ci segue senza creare problemi. Lo stesso vale per l’insegnamento dei comandi base come “fermo” oppure “seduto”.

