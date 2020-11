Mangiare seguendo una dieta equilibrata è da sempre il consiglio di medici e non solo. Spesso pensiamo che la nostra dieta vada a impattare solamente sul nostro fisico. Ma non è così. Infatti, mangiare sano e in modo vario può avere effetti positivi anche sulla nostra mente.

Alcuni recenti studi scientifici hanno rivelato che c’è uno stretto legame tra dieta e salute mentale. È importante quindi adottare una dieta che abbia i nutrienti giusti per vivere bene con la mente e con il corpo. Ecco quali sono questi nutrienti e in quali alimenti possiamo trovarli.

I micronutrienti che fanno bene a mente e corpo

Partiamo dai micronutrienti. Vitamine e minerali sono importantissimi per il corretto funzionamento del nostro organismo. I pomodori e i broccoli, per esempio, contengono molta vitamina C, importantissima per il corretto funzionamento del nostro organismo e per aumentare le difese contro i malanni stagionali.

Per preservare questi nutrienti, bisogna fare attenzione ai metodi di preparazione dei cibi che serviamo in tavola. Spesso vitamine e minerali si disperdono durante alcuni tipi di cottura. Anche pelare la frutta è un errore, in quanto la buccia contiene una grande quantità di nutrienti. Prediligiamo quindi frutta bio che possiamo mangiare anche con la buccia. Proviamo a inserire la frutta nei nostri piatti quotidiani, il risultato ci sorprenderà.

I macronutrienti utili al cervello e al fisico

I nutrienti giusti per vivere bene con la mente e con il corpo sono molti. Tra questi troviamo i carboidrati, fonte di energia per il nostro corpo. Anche se lavoriamo tutto il giorno alla scrivania è importante assumere la giusta quantità di carboidrati, in quanto anche il nostro cervello ha bisogno di energia per funzionare correttamente. Mangiare carboidrati non ci farà quindi ingrassare.

Acidi grassi polinsaturi e aminoacidi sono importantissimi per i neuroni e i neurotrasmettitori. Non sono quindi da escludere dalla nostra dieta carne, pesce e derivati, essenziali per l’apporto di questi macronutrienti. Se si è vegetariani o vegani, è consigliato mangiare noci, in quanto contengono Omega 3, un acido grasso polinsaturo.